Hemos sido mal educados con la cantinela de que el capitalismo es el camino del progreso y además de que sin él las libertades no son posibles. El capitalismo ha vendido que con él, crecimiento y riqueza, aunque se acumule en pocas manos o familias, es el único camino hacia el progreso. Más aún, lo único que asegura que los hombres sean libres e iguales.

Pero ¿de qué progreso hablamos? En el capitalismo, una pequeña minoría de menos del 2 % de la población mundial, concentra la riqueza y el patrimonio del planeta, controla los medios de producción, mientras miles de millones de personas trabajadoras tienen que esforzarse toda su vida para apenas salir adelante.

En la transición al socialismo, el hombre no esta liberado de la necesidad. Siguen existiendo diferencias de ingresos. Diferencias de niveles de vida. Porque la igualdad no se consigue por decretos, por una ley que diga que por arte de magia,todos tenemos el mismo salario e igualdad absoluta para satisfacer sus necesidades.

En los socialismos utópicos,que eran màs declaraciones literarias de buenas intenciones,que análisis cientificos, esa igualdad se podía realizar cuasi "ipso facto". En el mundo de las fantasías todo es posible.En el mundo real,concreto, solo es posible lo que se puede realizar en función de las contingencias historicas. Por ello hay intentos de "saltos adelante" que han conducido a atrasos y fracasos. Los sueños,sueños son.

El marxismo supera esas buenas intenciones con un estudio científico del capitalismo, donde se reconoce que ese modo de producción necesita desarrollarse hasta estar en condiciones de ser superado, cuando el carácter social de la producción entra en contradicción con el carácter privado de la apropiación del beneficio. De manera que en el periodo de transición pueden convivir diferentes formas de apropiacion del beneficio.

Y no olvidemos que por medio de los impuestos sobre los ingresos y sobre los beneficios de las empresas, el Estado puede apropiarse de parte de la plusvalia producida, para su redistribución social.

Por eso,vemos como los partidos y agentes sociales al servicio del capitalismo, promueven que el Estado no cobre impuestos, que los impuestos no sean progresivos, que no se hagan políticas sociales. Aunque si son partidarios de subvenciones y ayudas a las empresas,los rescates de bancos y otros negocios.

También de las "alianzas público-privadas", dónde las últimas suelen beneficiarse más que el Estado.Y en definitiva, que el capitalismo no sea regulado en absoluto. Dejar un mercado sin trabas.

También nos hicieron creer que los países "socialistas" traían pobreza por culpa de su modelo, ocultando el impacto de décadas de bloqueos, embargos y sanciones económicas, particularmente, los impuestos por Estados Unidos y otros aliados,los países màs ricos y miembros del bloque dominante.

Pero hoy, China y Vietnam,obligan a replantear ese discurso. Ambos se definen como países socialistas, son gobernados por partidos comunistas y públicamente se dicen en busca de llegar al comunismo.

Por si fuera poco la Constitución China está basada muy fuertemente en el marxismo,y otras contribuciones,como las del pensamiento de Mao,Lenin y otros revolucionarios.

Pero, sobe todo, lo que muestran y enseñan a los demás, es que cada país debe buscar su camino,con su propio modelo,de acuerdo a su cultura y condiciones específicas.Imitar sin espíritu crítico, no es de personas racionales, de "homo sapiens", mucho menos de marxistas. El hombre crea. El mono imita.

Hoy dialogan Putin, Trump, Jinping, en Shanzhen y, Trump, como buen negociante que es, no se atreve a faltarles el respeto, como ha hecho con otros, llamandoles "dictador o narco presidente", eso no lo hace con Xi Jinping, a pesar que lleva años en el poder y seguirá siendo elegido mientras el PCCh lo estime conveniente. Y no lo hace porque es la primera potencia en algunos items y la segunda en otras. En todo caso, una potencia que no se puede minusvalorar, ni humillar.

"En ese país socialista oficialmente no existe ya la pobreza extrema. Aunque organismos internacionales tratan de ubicarla en al menos el 10% de la población. Ya que en la transición al socialismo existen aún desigualdades socioeconómicas. Se calcula que China, en un tiempo récord de varios decenios, ha sacado de la pobreza a 800 millones de personas.

Hay 58 millones de empresas privadas grandes y en total 180 millones de negocios registrados (fuertemente supervisados o con participación del Estado).

Y proyectan alcanzar la "prosperidad común" en 2035 y ser 100% un estado socialista próspero y moderno bajo sus estándares en el 2049. Esa es la programación del Estado y del PCCh.

Un ejemplo. En China el 70% de los menores de 35 años son propietarios de una vivienda, tienen casa propia. En USA es como el 35%".

En fin, China y Vietnam, se auto designan socialistas y aspiran al comunismo, algo que es un horizonte muy lejano, un ideal a alcanzar, y cuya meta es mundial,no de un "comunismo en un solo país".

Y esa está siendo la nueva realidad geopolítica. Una transición gradual,evolutiva,hacia el socialismo – da igual el nombre con que se lo designe. Siendo su construcción muy diferente según la diversidad histórica,cultural y de desarrollo de las fuerzas productivas de cada pais, que lo intente.

Durante décadas hubo quienes hicieron todo lo posible para que el mundo creyera que el socialismo no tiene futuro. Y todo el aparato ideológico al servicio del capitalismo, se puso a divulgar esa idea. Y además, estuvieron siempre en "guerra fria o tibia", para poner todo tipo de obstáculos a países con proyectos progresistas.

Siempre han actuado igual las potencias capitalistas e imperialistas, son proteccionistas para desarrollar su potencia industrial. Cuando se convierten en "taller del mundo", adoptan el libre mercado y lo imponen a los demás pueblos a la fuerza.

Aunque sea como con "la guerra del opio",vender veneno porque eso deja beneficio. Ese es el Dios verdadero del capitalismo, a quien profesan culto: el beneficio,el lucro, la ganancia, el dinero.

Cuando necesitan deslocalizar su industria para aumentar su tasa de ganancia y centrarse no en producir cosas sino en desarrollar informática,comunicación, finanzas, IA y automatización, proponen e imponen,la globalización.

Y cuando un paìs, en tiempo record,con planificación,disciplina, emplea racionalmente sus recursos humanos,para aumentar sus fuerzas productivas y distribuir la riqueza, ampliando su comercio con todo el mundo,sin imponer ninguna subordinación política, ni condicionarlo al tipo de gobierno que exista en ese país.

Entonces,se ponen impuestos extras, aranceles extraordinarios y abusivos, barreras aduaneras, se invaden países, se bombardean botes de pescadores, cometiendo asesinatos extra judiciales, hasta ahora, con total impunidad.

Se chantajea a gobiernos para que les entreguen tierras raras y otros minerales o recursos estratégicos.Se trata de ganar en sectores como la AI etc., acusandolos de hacer espionaje y,empleando otros medios de guerra sucia. En fin, que no respetan ni siquiera la regla básica de su sistema, el capitalismo: la libre competencia.

Por eso el tribillonario Elon Musk es abiertamente pro autoritario, pro nazi- fascista, porque lo único que les importa es el lucro,la ganancia y, para asegurar el flujo constante de la ganancia,la democracia, el voto libre,las libertades públicas, son una impedimenta para ese objetivo.

Esta es la verdad cruda y dura. Los verdaderos demócratas, los reales amantes y defensores de las libertades reales, no las declarativas y normativas, son los socialistas, sean marxistas, sean cristianos, sean budistas,seguidores de Confucio, de Mahoma o Jehová,sean agnósticos o ateos. O creyentes en el Dios de Spinoza. Todos menos aquellos adoradores de Mammón, que nunca han sido ni serán socialistas