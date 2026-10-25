La segunda vuelta presidencial brasileña de este domingo 25 de octubre enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al candidato conservador Flávio Bolsonaro en una contienda que trasciende las fronteras nacionales. Con las encuestas situando a ambos aspirantes en una disputa muy ajustada, el resultado podría redefinir las relaciones de Brasil con Estados Unidos, China, Rusia y los BRICS, con importantes repercusiones para el equilibrio estratégico de América Latina.

Brasil no es solamente la mayor economía latinoamericana. También es una potencia diplomática con influencia en el denominado sur global y un actor fundamental en la configuración de un orden internacional cada vez más multipolar. Por eso, esta elección debe analizarse como una disputa entre dos proyectos políticos, pero también como una decisión sobre el lugar que ocupará Brasil en el mundo.

El bolsonarismo busca regresar al poder

Flávio Bolsonaro representa la continuidad política del movimiento conservador impulsado por su padre, Jair Bolsonaro. Ambos comparten afinidades ideológicas relacionadas con el conservadurismo social, la seguridad pública y una mayor disposición a estrechar vínculos con la derecha internacional.

Sin embargo, existen diferencias de estilo. Mientras Jair Bolsonaro se caracterizó por una retórica confrontativa, Flávio ha proyectado una imagen más pragmática, posiblemente orientada a conquistar sectores moderados del electorado.

La cuestión fundamental es determinar si esa moderación responde a una transformación política o a una estrategia electoral. Una eventual victoria permitiría comprobar hasta qué punto pretende recuperar el proyecto de su padre o introducir cambios en su orientación.

Frente a él, Lula representa una política exterior que privilegia el multilateralismo, la autonomía estratégica y la diversificación de las relaciones internacionales.

Trump y el posible giro estratégico brasileño

Una victoria de Flávio Bolsonaro podría abrir una etapa de mayor acercamiento entre Brasil y Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Las tensiones comerciales y diplomáticas entre Washington y el Gobierno de Lula han evidenciado diferencias sobre la orientación de la política internacional. Un cambio de administración podría facilitar negociaciones comerciales, ampliar la cooperación en seguridad y favorecer una mayor coordinación regional.

Para Trump, incorporar a Brasil a una estrategia hemisférica más alineada con Washington representaría una ganancia diplomática considerable. Para Brasil, sin embargo, el desafío consistiría en aprovechar esa relación sin comprometer su autonomía.

La afinidad ideológica no garantiza una coincidencia absoluta de intereses. Brasil posee suficiente peso económico y diplomático para defender sus propias prioridades, incluso cuando estas no coincidan plenamente con las estadounidenses.

Los BRICS, en el centro de la disputa

Uno de los asuntos más sensibles sería el futuro de Brasil dentro de los BRICS, agrupación que reúne a importantes economías emergentes y promueve mecanismos alternativos de cooperación política, financiera y comercial.

Una eventual salida brasileña, si llegara a concretarse, tendría consecuencias que superarían el ámbito regional. Brasil aporta al bloque capacidad económica, influencia diplomática y una importante plataforma de interlocución con América Latina. Su retirada debilitaría la proyección internacional de los BRICS en el hemisferio occidental y podría interpretarse como una victoria estratégica de Washington.

No obstante, es necesario distinguir entre las propuestas electorales y las decisiones de gobierno. Abandonar el grupo implicaría evaluar costos económicos, diplomáticos y estratégicos considerables.

Flávio podría optar por una ruptura, pero también por modificar la posición brasileña desde dentro. Esta segunda alternativa permitiría acercarse políticamente a Estados Unidos sin renunciar necesariamente a los espacios de cooperación existentes.

China y Rusia: los límites del alineamiento

La relación con China constituye uno de los principales condicionantes de cualquier giro estratégico brasileño. Beijing es un socio comercial fundamental para Brasil, especialmente en la compra de productos agrícolas, minerales y otras materias primas.

Esta realidad impone límites a una política exterior basada exclusivamente en afinidades ideológicas. Una ruptura significativa con China podría perjudicar sectores económicos brasileños y reducir oportunidades comerciales. Por ello, una eventual administración de Flávio tendría que encontrar un equilibrio entre la proximidad política a Washington y la preservación de sus relaciones económicas con Beijing.

Rusia plantea otro desafío. Brasil ha mantenido relaciones con Moscú incluso en períodos de fuerte confrontación entre Rusia y Occidente. Un cambio de gobierno podría modificar el tono diplomático, pero no implicaría necesariamente una ruptura. La estrategia más probable dependería de la evolución de las relaciones entre Trump y Putin, del conflicto en Ucrania y de los intereses económicos brasileños.

Brasil tendría que decidir hasta dónde acompañar las prioridades estadounidenses sin renunciar a su margen de maniobra internacional.

América Latina y las implicaciones para República Dominicana

Una victoria de Flávio Bolsonaro podría modificar el equilibrio político latinoamericano al incorporar a Brasil a una dinámica de mayor coordinación con gobiernos cercanos a Washington. Las consecuencias podrían sentirse en asuntos como el combate al crimen organizado, la cooperación en seguridad, la migración y la integración económica. Sin embargo, sería prematuro suponer que todos los gobiernos de orientación conservadora actuarían como un bloque homogéneo.

Para República Dominicana, la evolución de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos merece especial atención. Una nueva configuración diplomática podría influir en los espacios de concertación regional, abrir oportunidades comerciales o generar nuevas presiones competitivas.

En materia de seguridad, cualquier repercusión sobre la crisis haitiana o la cooperación fronteriza dominicana dependería de acuerdos concretos, no simplemente de la afinidad ideológica entre los gobiernos. Santo Domingo deberá observar cómo evoluciona esa relación y evaluar sus posibles efectos diplomáticos, económicos y estratégicos.

Una elección con consecuencias globales

Aunque las encuestas favorezcan ligeramente a Flávio Bolsonaro, una contienda ajustada mantiene abierto el escenario electoral. Lula conserva una base política importante y capacidad de movilización, mientras que el bolsonarismo llega fortalecido por su respaldo electoral.

Una victoria conservadora podría acercar a Brasil a Washington y modificar su participación en los mecanismos de cooperación internacional. Una victoria de Lula favorecería la continuidad de una política exterior orientada al multilateralismo y a la autonomía estratégica.

En definitiva, la verdadera prueba para el próximo presidente brasileño no será simplemente decidir con quién alinearse, sino demostrar cómo puede convertir sus relaciones internacionales en prosperidad económica, seguridad e influencia global.

Brasil se encuentra ante una decisión que trasciende la política interna. En un mundo marcado por la competencia entre grandes potencias, el resultado de esta elección podría convertirse en un punto de inflexión para el equilibrio geopolítico de América Latina.

Alfredo de la Cruz Alfredo De la Cruz, es un politólogo e ingeniero con maestría en relaciones internacionales por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en defensa y seguridad nacional por el Instituto Superior para la Defensa general Juan Pablo Duarte y Díez (INSUDE). Posee estudios especializados en sistemas de información geográfica por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es consultor de la Comisión Nacional de Energía. Ver más