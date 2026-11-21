El Dr. Félix Ulloa, el hijo del Rector Martir, asesinado por los Escuadrones de la Muerte en 1980, cuando era la máxima autoridad en la Universidad de El Salvador, UES. Desde acaecido este hecho fatídico de la contemporaneidad política salvadoreña, ya tenía garantizado su protagonismo en los próximos capítulos de una historia cargada de sobresaltos, la personal y la nacional, el hoy vicepresidente de esta amistosa nación. La académica y la de gestión en el mundo de la política y el pensamiento contemporáneo salvadoreño. Así como lo oye, el Dr. Félix Ulloa, ha sido un actor de primero orden de todo el devenir de este país en los últimos, digamos, 50 años de vida política, académica e institucional.

Y en estas notas, vamos a tratar de ponerlo en perspectiva para que los lectores de nuestro país, la República Dominicana y otras latitudes, lo puedan dimensionar como debería ser, ahora que este personaje está otra vez en el centro de las decisiones políticas junto a su presidente, Nayib Bukele, gestionando una crisis que aparentemente, nunca quisieron que les tocara. Nos referimos a la entrada de las Fuerzas Armadas de El Salvador en la pacificación y neutralización de las bandas armadas y las pandillas en el caribeño país de Haití, vecino de nuestra nación, y dolor de cabeza sempiternamente para nosotros los dominicanos.

Venido al mundo hace 75 años, el 6 de abril de 1951 en Chinameca, San Miguel, desde siempre supo que tenía un destino manifiesto y que estaría inserto en los años más convulsos de su país, años en que las dictaduras y los “gobiernos democráticos” se enfrentaron a una generación que quería más, mucho más para su país: salir de esos años oscuros y perversos donde las oligarquías tenían la sartén por el mango, como siempre ha sido en su país. Y así, entró al ruedo como dirigente estudiantil en su amada Universidad, la UES, donde se destacó por su verbo incendiario y su discurso sostenido por verdades irrefutables.

Abogado de profesión, académico y político quien ha gravitado desde esos años convulsos en las decisiones políticas y de cambios en el paradigma de una generación que estaba destinada a luchar porque las cosas que heredaron fueran un poco mejor para todos y todas. El hoy vicepresidente del gobierno de Nayib Bukele, desde 2019 hasta la fecha, y con las pilas puestas para otro mandato de 6 años con el cambio de la Constitución que él mismo lideró el proceso y empujó su modificación.

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Nunca ha sido un hombre de extremos, ni derecha ni izquierda más bien, un hombre del centro que le ha llevado a liderar eventos trascendentales de la vida institucional de su país, El Salvador. De ahí que, desde su juventud fue dirigente estudiantil en la UES, abogado defensor de derechos humanos en el Socorro Jurídico del Externado de San José y asesor legal de organizaciones sindicales (STISSS y UNTS) durante el conflicto armado. Fue miembro fundador y presidente del Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES).

Posee Grado y Doctorado en Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1979) y Doctor en Derecho con mención sobresaliente Cum Laude por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en España. También posee estudios en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador (UES). Esta destacada preparación lo llevó a que desde que salió de las aulas académicas fuera un candidato con perfil sobresaliente para ocupar puestos en organismos jurídicos y de veeduría internacional, lo que le hizo uno de los salvadoreños de más prestigio en el ámbito académico y de consultoría en organismos internacionales a nivel continental y mundial.

Además de todos estos estudios en el área del derecho a nivel de Doctorados y Grados, ha realizado especializaciones en prestigiosas universidades locales y extranjeras, entre los que se encuentran: Especialización en Políticas Públicas y Administración Pública en el Institut International d’Administration Publique (actual Escuela Nacional de Administración) en París, Francia, y en el Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos. También cuenta con un posgrado en Banca y Finanzas por la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC).

Toda esta preparación ha sido para servir en las áreas docente y en su producción intelectual, ya que cuenta con varias y enjundiosas publicaciones que le han granjeado el prestigio de estudioso del derecho y la administración pública en El Salvador y el extranjero. Fue profesor en la Universidad José Simeon Cañas, UCA, en su país.

Pero su papel, si se quiere más trascendental lo debería de jugar en los momentos más necesarios de su amado Pulgarcito de América, me refiero al tiempo de la transición hacia la democracia, luego de terminar la Guerra Civil que desangró su nación: los años 90 del siglo pasado, donde el Dr. Ulloa fue pieza clave para que, por fin, luego de firmados los Acuerdos de Paz en 1992, se empezara a caminar la ruta de la estabilidad política y democrática.

De ahí que, estuvo en todos los momentos estelares del Pulgarcito de América. A saber: con la Transición Democrática y Ámbito Electoral de los años 90: Tras la firma de los Acuerdos de Paz, integró la subcomisión de COPAZ encargada de redactar el Código Electoral de la posguerra y fue electo Magistrado del primer Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador. Momentos que le ligaron a la historia electoral de El Salvador hasta nuestros días, y por qué no, a los procesos electorales de América Latina y buena parte del mundo, pues se hizo especialista en elecciones y en veeduría electoral, siendo requerido más allá de las fronteras nacionales de su país, siendo observador electoral en más de una docena de procesos electorales.

Esto lo llevó a encabezar la dirección de varios institutos internacionales durante más de una década, siendo el Dr. Ulloa un especialista con una extensa carrera internacional como experto en asistencia electoral y fortalecimiento democrático para organismos como la ONU, la OEA, IFES, el Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

Esta preparación en el ámbito electoral le ha llevado a países como: Haití: donde se desempeñó como Director Sénior Residente del NDI en Haití así como en Marruecos y Nicaragua. Durante su permanencia en la nación caribeña, lideró programas de asistencia técnica electoral, observación de comicios, capacitación de partidos políticos y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil en contextos de alta complejidad institucional. Hoy esos frutos se están viendo, pues en estos momentos en que El Salvador lidera una fuerza de tarea en el país caribeño, éste centroamericano, está al frente de un grupo de especialistas que están buscando una salida al problema haitiano.

Tanto es así, que en estos momentos se está llevando a cabo una conferencia internacional en El Salvador con la asistencia de la Vicepresidenta de República Dominicana, Lic. Raquel Peña y delegados de otras varias naciones con El Salvador como anfitrión de este importante cónclave regional.

Su estadía en Haití como delegado de ONU y otras agencias, le llevó a trabajar un texto sobre la situación electoral del país isleño, que es una joya de consulta sobre este atrofiado y empobrecido país. Este ensayo académico y jurídico lleva por título: «Haití: 200 years of Elections and Constitutions», donde analiza la evolución histórica de las crisis políticas y constitucionales de ese país. Su experiencia previa en la isla ha servido también como marco de referencia diplomática para el gobierno salvadoreño en los debates regionales sobre la crisis de seguridad haitiana que se están celebrando.

Pero no solo ha sido un ente de soporte como árbitro y veedor internacional, también en su país, en un momento tuvo alguna participación en partido político, obviamente, de centroderecha, nos referimos al Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), 1967, partido fundado por su padre y donde militaban también personajes históricos como, Héctor Oquelí Colindres, Enrique Escobar Barrera, Ivo Pfriamo Alvarenga, partido que se fundó en la UES abriendo una brecha política y compitieron contra Napoleon Duarte por la alcaldía de San Salvador.

Más tarde se le unió en 1969, Don Guillermo Ungo, donde este movimiento consiguió la fama política antes de empezar la guerra civil; de muy grata recordación porque encabezó varias iniciativas de paz para terminar la guerra que desangraba esa nación centroamericana en los años 80 del siglo pasado, y en donde el líder dominicano de la socialdemocracia, Dr. José Francisco Peña Gómez, también estuvo muy activo buscando los puntos de avenencias para la terminación de ese conflicto interno producto de la guerra fría, junto al líder del FDR, el Dr. Ungo, en el Grupo de Contadora y demás yerbas aromáticas.

El Dr. Félix Ulloa, es un abanderado de la integración centroamericana, y en estos años de ser el vicepresidente de su país, ha liderado todas las iniciativas en ese sentido. Cumbres de presidentes, reuniones ministeriales, coordinaciones académicas, salidas a los impases económicos regionales, en fin, la integración regional, SICA, es en esto momentos su sueño político y geopolítico más importante. Veamos sus iniciativas con lo que ha pretendido seguir los designios de los hombres que en el pasado persiguieron estos objetivos, los padres fundadores de esta subregión del continente americano.

Su gran apuesta es el Plan Trifinio, que como es definido lo conforman a nivel centroamericano, los tres países que hacen fronteras en una zona de confluencia común: Plan Trifinio (Desarrollo Transfronterizo): Como presidente pro tempore y miembro de la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (junto a Guatemala y Honduras), ha coordinado proyectos de conservación ambiental, seguridad hídrica (monitoreo del acuífero transfronterizo Ocotepeque-Citalá), reforestación y desarrollo agropecuario sostenible en los 45 municipios que integran la región compartida.

También ha liderado las iniciativas que van en la dirección del fortalecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, a tal punto, que procura el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, a expensa de que varios países trabajan para su debilitamiento con su salida de éste, todo bajo la égida del Protocolo de Tegucigalpa, forjador del SICA, a propósito de los 35 años de su fundación que se cumplió este 12 de noviembre pasado. Por eso, ha liderado la representación de El Salvador ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), impulsando la propuesta de Reforma al Protocolo de Tegucigalpa para avanzar hacia una Unión Centroamericana, que es su gran sueño y para honrar a los Padres Fundadores. Además, ha promovido programas de formación regional junto al SICA y universidades nacionales, capacitando a miles de estudiantes en integración regional, (como dato, yo he sido uno de esos estudiantes pues he sacado el Diplomado sobre la Integración con dos cursos aprobados) así como iniciativas económicas como la Hipoteca Centroamericana. Por esta labor recibió la Gran Cruz de la Orden Parlamento Centroamericano Francisco Morazán (2023).

Otra iniciativa que él ha liderado, y que se inscribe en el marco del Plan Trifinio esta entrampada en la: Modernización del Estado y la creación de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP), que es una institución dedicada a la profesionalización del servicio público mediante certificaciones y posgrados en gestión pública, transformación digital, gobierno electrónico e innovación para funcionarios del Estado salvadoreño. Como dije, de ahí he salido yo con dos diplomados en Integración Centroamericana y varios cursos sobre Diplomacia Cultural y la Institucionalidad del SICA.

Ha llevado a cabo, bajo su dirección la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CNDS), ha articulado las agendas nacionales vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, coordinando políticas de protección de ecosistemas y gestión de recursos.

Pero su hito político, en su gestión al frente de la segunda magistratura de su país, es que en 2021 lideró los trabajos junto a la Asamblea Legislativa y una comisión Ad Hoc para la modificación constitucional nunca propuesta en este país, y ampliamente en los países centroamericanos desde firmados los Acuerdos de Paz y terminados los conflictos armados, ya que estas constituciones tenían, las mayorías “artículos pétreos”, inamovibles. El llevó la cruzada para estos cambios constitucionales que, en su momento, muchos lo vieron como un sacrilegio, pero como no había una oposición creíble y fuerte, la modificación pasó y ya, hoy todo quedó en los libros de textos, que con los años por venir se estudiará en las escuelas de derecho del país.

Actualmente, en el segundo mandato (2024–presente), ha mantenido una intensa agenda de diplomacia presidencial, representando a El Salvador en cumbres iberoamericanas, foros de Naciones Unidas, visitas de Estado (como la coronación en el Reino Unido y encuentros bilaterales en Europa y Asia) y gestiones de atracción de inversión y cooperación internacional, además de seguir más activo que nunca en la gestión de que la Integración comercial, aduanera, política, cultural y educativa y la importancia de gestionar protocolos de seguridad para Istmo y sus países, pues El Salvador se ha convertido en referente de la región en seguridad ciudadana y combate al crimen de las pandillas y el crimen organizado.

Este trabajo lo titulé de que era el activo más importante de una generación que la historia se tragó. El único que quedan realmente activo. Y es verdad, pues el Dr. Ulloa, se ha sobrepuesto a esa vorágine política partidaria que operó en los años recientes, desde los 80 del siglo pasado hasta bien entrado el siglo XXI, con los dos gobiernos del FMLN, hasta la llegada del presidente Nayib Bukele, pues luego de su llegada una nueva perspectiva y arquitectura política se ha vehiculado en El Salvador. Pero el vicepresidente Dr. Ulloa, sigue bien “campante como juancito el caminador” … dando cátedra de resiliencia política y entereza moral. Ojalá tengamos al Dr. Ulloa por muchos años más entre nosotros.

Dionisio De Jesús Diplomático, poeta Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV. Ver más