El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes y se recuerda el nacimiento de Frederick Banting, quien, en 1921, junto a Charles Best, descubrió la insulina. Aquel hallazgo convirtió una sentencia de muerte en una enfermedad con la que se puede vivir. Más de un siglo después, el desafío ya no es tener el remedio, sino vivir plenamente. Por eso, el lema de este año es tan oportuno. La Federación Internacional de Diabetes y la OMS escogieron para 2026 «Acción temprana contra la diabetes», con énfasis en el diagnóstico precoz, el acceso a una atención completa y el fin del estigma. La OMS recuerda que más del 40 % de las personas con diabetes en el mundo no sabe que la tiene y que la meta acordada por los países es que el 80 % esté diagnosticado en 2030.

En la República Dominicana, el reto es mayor que el promedio. Un estudio del INDEN y UNIBE, con más de 10 500 personas de todas las provincias, encontró que el 13,45 % tiene diabetes y otro 9,3 % está en prediabetes. De cada seis diabéticos, uno no lo sabía. Y el 58 % de las personas con diabetes tenía además hipertensión.

El Atlas de la Federación Internacional coloca al país entre los de mayor prevalencia de la región, y el INDEN informa que diagnostica entre 35 y 45 casos nuevos cada día. No es un problema aislado: según la OPS, las enfermedades crónicas pasaron de causar el 51,5 % de las muertes en 2000 al 79,6 % en 2019. Sin embargo, menos del 10 % del gasto sanitario se dedica a prevenir.

En nuestro país, la historia de la diabetes está ligada al doctor Jorge Hazoury y al Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. El Patronato de Lucha contra la Diabetes se fundó en 1966, y el INDEN comenzó a funcionar el 30 de noviembre de 1972. En mayo de 1983 se inauguró el Hospital Escuela, construido en buena parte con los telemaratones de cada agosto, en los que miles de dominicanos donaban cinco, diez o veinte pesos.

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En mis escritos sobre historia de la medicina he insistido en que lo que se funda en este país rara vez dura. Sociedades efímeras, revistas de dos números, hospitales inaugurados dos veces. El INDEN es la excepción que confirma la regla: más de medio siglo de servicio porque tuvo una misión clara, un patronato que lo sostiene y una comunidad que lo hizo suyo. Fue, además, pionero en la educación permanente de diabéticos jóvenes y adultos, y desde 1979, en los campamentos para niños con diabetes.

Como oftalmólogo, veo cada semana lo que significa llegar tarde. La retinopatía diabética no duele ni avisa en sus primeras etapas; cuando el paciente nota la visión borrosa, a menudo el daño ya es avanzado. Estudios citados por especialistas dominicanos estiman que entre el 20 % y el 25 % de los diabéticos adultos del país tienen retinopatía, y es una de las principales causas de ceguera en edad productiva.

Hace casi una década lo dije con motivo de esta misma fecha: todo diabético debe hacerse un examen anual del fondo de ojo con la pupila dilatada, aunque no sienta nada. El láser y los medicamentos antiangiogénicos detienen la enfermedad en la gran mayoría de los casos tratados a tiempo. Ninguna gota ni pastilla sustituye ese examen.

Casi todos los dominicanos están afiliados a la seguridad social, pero la cobertura no es lo mismo que la atención oportuna. La historia nos enseña que no faltan diagnósticos ni buenas intenciones; falta sostenerlas.

Propongo cinco acciones concretas: tamizaje en el primer nivel, con glicemia y hemoglobina glicosilada en cada consulta de adultos mayores de 35 años o con factores de riesgo, como pide la OMS al integrar la diabetes en la atención primaria; retinografía con lectura a distancia, con cámaras de fondo de ojo en centros de primer nivel y ópticas habilitadas, con lectura remota por oftalmólogos. Este sistema es barato, rápido y salva visión; un registro nacional de diabetes, pues hoy medimos afiliados, no resultados. Necesitamos saber cuántos diabéticos están controlados y cuántos tienen su examen de ojos al día; pagar por resultados: que las ARS y los prestadores reciban más cuando sus pacientes tienen la glucosa, la presión y el fondo de ojo controlados; y, por último, que el dinero tenga destino fijo. Los recursos adicionales que se reasignen a salud deben ir a prevención y primer nivel, con metas medibles y rendición de cuentas pública.

El pueblo dominicano, centavo a centavo, levantó un hospital para sus diabéticos. Ese mismo espíritu puede hoy salvar miles de ojos. A quien tenga diabetes le pido una sola cosa este 14 de noviembre: un examen de la vista con la pupila dilatada cada año. Y a quien no sepa si la tiene, una prueba de glucosa. Actuar temprano no es un lema; es la diferencia entre ver y no ver.

Herbert Stern Médico, Oftalmólogo Médico oftalmólogo, que ha escrito la más completa enciclopedia de la medicina dominicana. Ver más