Las estaciones correspondientes a la Línea 2-B, del Metro de Santo Domingo, se mantienen paralizadas, reportan a Acento.com.do usuarios de este medio de transporte. Pasajeros y pasajeras se han visto obligados a utilizar medios de transporte alternativos para poder desplazarse en ese tramo.
Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real.