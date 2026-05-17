Lai hizo estas declaraciones días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la continuación de las ventas de armas a Taiwán "depende de China" y que éstas constituyen "una baza negociadora muy buena para nosotros [Estados Unidos]".

"Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses mundiales, y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca serán sacrificados o negociados", dijo Lai en un comunicado en Facebook.