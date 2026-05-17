"Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses mundiales, y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca serán sacrificados o negociados", dijo Lai en un comunicado en Facebook.
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