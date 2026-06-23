Noruega dio un paso importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al imponerse 3-2 sobre Senegal en un intenso encuentro disputado este lunes. Erling Haaland volvió a ser la gran figura del conjunto escandinavo al marcar un doblete en una victoria que pareció cómoda durante gran parte del compromiso, pero que terminó con sufrimiento en los minutos finales.

Pedersen rompió el equilibrio antes del descanso

El partido fue muy parejo durante la primera mitad, con oportunidades para ambos equipos y una Senegal que presionó con intensidad la salida de balón noruega. Sin embargo, cuando el empate parecía inamovible, un error defensivo de Kalidou Koulibaly permitió que Pedersen aprovechara una pelota suelta para abrir el marcador al minuto 43.

Los africanos intentaron reaccionar antes del descanso, pero Noruega incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja cuando Haaland estrelló un remate en el poste en el tiempo añadido. Con el 1-0, los dirigidos por Ståle Solbakken se marcharon al vestuario con mayor tranquilidad pese a la igualdad mostrada sobre el terreno.

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Haaland sentenció y Senegal reaccionó tarde

Nada más comenzar la segunda mitad, Haaland apareció en una rápida transición ofensiva para marcar el 2-0 al minuto 48 y poner el encuentro cuesta arriba para Senegal. Aunque Ismaïla Sarr descontó seis minutos después para devolver la esperanza a los Leones de Teranga, el delantero del Manchester City respondió con su segundo tanto de la noche al 58, aprovechando una gran asistencia de Berg para restablecer la diferencia de dos goles.

Cuando parecía que todo estaba decidido, Senegal protagonizó un cierre emocionante. Sarr firmó su doblete en el minuto 94 para colocar el 3-2 y poner tensión a los instantes finales, pero los africanos no lograron concretar las oportunidades que tuvieron para igualar el marcador, incluida una clara ocasión desperdiciada por Sadio Mané en el descuento. Con el triunfo, Noruega queda muy cerca de asegurar su clasificación y se jugará el liderato del grupo frente a Francia en la última jornada.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más