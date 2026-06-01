La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) felicitó al pueblo colombiano por el desarrollo de una jornada electoral que calificó como cívica, tranquila y participativa, destacando además una mayor concurrencia ciudadana en comparación con procesos presidenciales anteriores.

Durante una declaración oficial, el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández y jefe de la misión señaló que el equipo de observación estuvo integrado por 96 observadores y especialistas desplegados en 26 departamentos, el Distrito Capital y cinco ciudades en el exterior, con el objetivo de evaluar todas las etapas del proceso electoral.

El exmandatario informó que observó aspectos relacionados con la fase preelectoral, la jornada de votación y los escrutinios, destacando el trabajo realizado por las autoridades electorales, las fuerzas de seguridad y los jurados de votación, quienes permitieron que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de libertad y seguridad.

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Más de 400 puestos de votación observados

Según el informe preliminar, los observadores visitaron 412 puestos de votación y 1,340 mesas electorales en distintas regiones del país. Durante el recorrido constataron que la jornada se desarrolló con normalidad, que el conteo de votos siguió los procedimientos establecidos y que el material electoral permaneció bajo custodia durante todo el proceso.

En ese mismo orden, la misión destacó el funcionamiento del sistema de preconteo, señalando que permitió a la ciudadanía conocer resultados preliminares apenas dos horas después del cierre de las urnas.

Felicitaciones a los candidatos que avanzaron

La OEA también felicitó a las dos fórmulas presidenciales que lograron avanzar a la segunda vuelta electoral, programada para el próximo 21 de junio.

En ese sentido, exhortó a los candidatos y a sus equipos de campaña a contribuir a un ambiente de respeto y diálogo democrático durante las próximas semanas, privilegiando los debates centrados en propuestas y visiones para el futuro del país.

“La ciudadanía se beneficia de discusiones enfocadas en ideas y programas de gobierno”, expresó.

Llamado a respetar la voluntad popular

El organismo internacional hizo además un llamado a todos los actores nacionales e internacionales a actuar con responsabilidad y respeto hacia la voluntad soberana del pueblo colombiano, recordando que serán los ciudadanos quienes decidirán democráticamente el rumbo del país.

De igual forma, subrayó la importancia de que cualquier reclamación o cuestionamiento sobre el proceso sea canalizado a través de los mecanismos institucionales establecidos por las autoridades electorales.

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La observación continuará hasta la segunda vuelta

La misión confirmó que continuará observando el desarrollo de los escrutinios y que presentará un informe con hallazgos y recomendaciones de cara a la segunda vuelta presidencial.

Finalmente, anunció que la OEA volverá a desplegar un equipo robusto de observadores para acompañar la jornada electoral del 21 de junio, con el propósito de seguir contribuyendo al fortalecimiento de la democracia colombiana.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más