El documental Milvio, fotógrafo de la revolución (Milbert Pérez, 2026) se enfoca en la vida y obra de Milvio Pérez, uno de los principales fotógrafos de la revolución constitucionalista, y se constituye en una pieza fílmica de alto valor artístico e histórico.

La pieza muestra el poder del género histórico audiovisual para enfocar los hechos que definen la lucha del pueblo dominicano por su soberanía y libertad. Desde luego, Milvio Pérez no fue el único artista de la fotografía empeñado en esta labor.

Juan Pérez Terrero, responsable, entre muchas otras, de la imagen icónica del soldado norteamericano enfrentado a puños por un dominicano enardecido. Buena parte de las fotos icónicas de la revuelta, son de Pérez Terrero. Thimo Pimentel, con su cámara Nikon produjo un testimonial fotográfico supremamente artístico y simultáneamente realista. Sus fotos tienen otro acento. Ambos merecerían sus propios documentales.

La función realizada ante una concurrencia que incluyó al propio fotógrafo de la Revolución Constitucionalista de 1965, a comandantes y excombatientes, familiares de víctimas de esa lucha, legisladores, invitados especiales y artistas, se presentó como un proyecto de calidad.

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La función privada en la Asamblea Nacional fue un evento de justicia y emoción. Algunas personas no pudieron impedir las lágrimas furtivas.

Este integra una entrevista al fotógrafo, quien tomó cerca de tres mil imágenes de la revuelta a partir de su condición de profesional al servicio del movimiento armado que liderara el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, además de animaciones y una amplia muestra de imágenes, algunas consagradas en la memoria colectiva.

Milvio, fotógrafo de la revolución permite al espectador adentrarse en la labor de un héroe nacional patriótico, gracias a quien se ha registrado el proceso de la Revolución Constitucionalista. El personaje y el tema del documental de Milbert Pérez están fuera de cuestionamiento por su peso documental indudable. Y eso, se transmite con fuerza y estética.

Luego de un acto protocolar, se escucharon las diez palabras que dijo el director (como todo buen cineasta que prefiere que la película hable por él) y la intervención del doctor Jottin Cury Jr., presidente del Comité Gestor del Museo de la Guerra de Abril. Milvio Pérez tomó la palabra para agradecer el gesto de consagrar su labor fotográfica para el cine.

Una batalla “olvidada”

Se trata de una pieza de notable sentido estético, reforzada por tres factores: la dirección de arte con que se realiza la entrevista al protagonista, las animaciones que recrean aspectos esenciales del proceso (en especial del atentado militar contra los constitucionalistas en Santiago) y las fotos, gestionadas con recursos de remasterización y animación parallax de determinados aspectos de las mismas, logrando un mágico efecto dramático en cámara lenta.

Se trata del documental que más atención presta a la Batalla del Hotel Matum, del 19 de diciembre de 1965, reconstrucción que, dedica más tiempo a exponer ese episodio históricamente relegado. En este punto, la calidad actoral de las voces es fundamental.

La animación, a cargo del estudio de animación Lone Coconut con la supervisión de Guillermo Molina Mueses y que demandó casi tres años para su elaboración, refleja una imagen de tonos pasteles, una determinada movilidad de los reportajes (que habríamos preferido más fluida) y que ocupa en este trabajo un significativo espacio, siendo un aporte al cine animado dominicano, que se sugiere sea estudiado, en vista de que se incrementan las producciones de este tipo.

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Para dotar de voces a los personajes de animación, el director seleccionó un elenco de primer nivel: Félix Germán, Pepe Sierra, Yasser Michelén, Héctor Aníbal Estrella, Josué Guerrero, David Maler, Nashla Bogaert, Laura Gómez, Ico Abreu, José Enrique Pintor (Pinky), Irving Alberti y Tuto Guerrero.

El documental no está terminado.

Es un work in progress (proyecto en proceso) por lo cual hay aspectos inconclusos y registra defectos que deben ser corregidos antes de su estreno en pantallas de cine o como parte de la cartelera del Festival de Cine Hecho en RD de Caribbean Cinemas. Es un proyecto en desarrollo, por lo que tiene aspectos mejorables.

¿Cómo se originó?

La idea de realizar este trabajo se produjo hace 12 años, en 2014, cuando su sobrino, Milbert Pérez, productor de importantes proyectos de cine (Cárcel de La Victoria, Sanky Panky, José Enrique Pintor, A tiro limpio, Jean Luis Guerra), entendió que estaba en el deber de documentar para el cine la labor de su tío. El proyecto fue uno de los aceptados con acogida en el Fondo de Promoción del Cine (FONPROCINE) de la Dirección General de Cine en 2018. En 2019 se desarrolló el rodaje y se inició el proceso de animación en Lone Coconut, labor finalizada en este año.

Proyectos previos

Al revisar la producción de documentales sobre la revolución de abril se incluyen:

Sinopsis:

Milvio, fotógrafo de la Revolución, ofrece la labor del fotógrafo que desafió el peligro en busca de imágenes para la historia patria, trabajando desde 1961, tras la caída del Trujillato, hasta la Revolución de Abril. Sus fotos recorrieron el mundo en diarios y revistas, testimonio fiel de sus desvelos de igualdad e inquietud por preservar en gráficas la historia de la República Dominicana.

Ficha técnica:

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Milvio, fotógrafo de la Revolución

Título: Milvio, fotógrafo de la Revolución

Dirección: Milbert Pérez

Guion: Gustavo López / Mayra Poueriet

Producción: Ricky Gluski / María Victoria Hernández / Ronni Castillo / Jean Guerra / Tuto Guerrero

Dirección de Fotografía: Jean Guerra

Edición: Robin Paredes / Julio Colombo

Procesamiento de sonido: Alain Muñiz, Andrés Rodríguez / Pavel Núñez

Animación: Lone Coconut

Procesamiento sonido: Pulpo Post

Supervisión de animación: Guillermo Molina Mueses

Animaciones adicionales: Guerra Toons

Actores de voces: Félix Germán, Pepe Sierra, Yasser Michelén, Héctor Aníbal Estrella, Josué Guerrero, David Maler, Nashla Bogaert, Laura Gómez, Ico Abreu, José Enrique Pintor (Pinky), Irving Alberti y Tuto Guerrero.

Producido por: MILBO PRODUCTIONS / GUERRA FILMS / GUERRERO FILMWORKS

Patrocinadores: Presidencia de la República Dominicana, Comisión Presidencial Museo de la Gesta de Abril, DGCine, Intabaco, Caribbean Films Distribution, Microfundición FGLE, GatoPrieto, Modafoca y Tecno Sonido.

Material de archivo adicional: Archivo General de la Nación; Periódicos: Listín Diario, El Caribe, Hoy, El Nacional, La Nación, Diario Libre y Revista Ahora.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más