El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, agradeció este miércoles las muestras de cariño recibidas en su cumpleaños número 39 y expresó su emoción por los mensajes enviados desde distintos rincones del mundo.

“Gracias a mi país y a todo el mundo por tantos saludos. Cada año se superan y me emocionan más”, escribió el astro argentino en sus redes sociales. Messi también tuvo palabras de agradecimiento para su familia, amigos y compañeros de la Albiceleste, con quienes comparte la concentración durante el Mundial 2026.

La celebración incluyó una sorpresa especial por parte de los jugadores dirigidos por Lionel Scaloni. Cada integrante del plantel vistió una camiseta con una fotografía junto al capitán argentino y un emotivo mensaje de felicitación que resaltó el impacto que ha tenido en varias generaciones de futbolistas y aficionados.

El diez argentino compartió además imágenes de un pastel de cumpleaños acompañado por varios compañeros, entre ellos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Horas después participó con normalidad en el entrenamiento realizado en Kansas City.

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Argentina ya aseguró el primer lugar del Grupo J tras ganar sus dos primeros compromisos y cerrará la fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Jordania. Messi buscará celebrar su cumpleaños con una nueva victoria antes de afrontar los cruces de eliminación directa del Mundial 2026.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más