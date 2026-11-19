La llegada del doble sueldo en diciembre no significa necesariamente que todos los trabajadores esperen hasta recibirlo para disponer de ese dinero. Una parte de los participantes en un sondeo de Acento afirmó que ya gastó o comprometió la regalía pascual, aunque la mayoría de quienes respondieron en el portal aseguró que todavía no lo ha hecho.

La encuesta, planteada con la pregunta «El doble sueldo llega en diciembre, pero muchos lo gastan en noviembre. ¿Ya comprometiste el tuyo?», mostró que el 58.49 % respondió que no ha comprometido ese ingreso, frente al 33.96 % que indicó que ya lo gastó.

En la cuenta de Acento en la red social X, los resultados fueron diferentes: el 50 % respondió que ya había gastado el dinero y el otro 50 % dijo que todavía no lo había comprometido. Esta consulta registró 10 votos y 820 visualizaciones.

El doble sueldo llegará el 3 de diciembre

Los resultados se conocen después de que el Gobierno anunciara que comenzará a pagar la regalía pascual a los servidores públicos el jueves 3 de diciembre, con un desembolso de RD$35,619 millones.

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Los primeros en recibir el sueldo número 13 serán los pensionados, los miembros de las Fuerzas Armadas y los agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, se continuará con los empleados de las demás instituciones públicas.

El monto anunciado representa un incremento de 3.5 % respecto al año pasado, equivalente a unos RD$1,620 millones adicionales, según informó el tesorero nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez.

El funcionario también estimó que durante diciembre circularán alrededor de RD$105,000 millones por concepto de regalía pascual, al sumar los recursos del sector público y privado. De esa cantidad, unos RD$68,000 millones corresponderían a las empresas privadas.

La regalía pascual, conocida popularmente como doble sueldo, representa uno de los ingresos extraordinarios más esperados por los trabajadores durante el año, en un período marcado por los gastos de Navidad, compromisos familiares y compras de fin de año.

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