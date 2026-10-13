Minou Tavárez Mirabal espera que el Congreso Nacional apruebe la Ley Mirabal, una iniciativa legislativa que busca fortalecer los mecanismos del Estado dominicano para proteger a las mujeres y prevenir la violencia de género.

La exdiputada e hija de Minerva Mirabal explicó que la propuesta incorpora avances en los mecanismos de protección y contempla formas de violencia que, según indicó, no estaban definidas en la legislación de los años noventa, entre ellas la violencia digital y la violencia política.

“Hace falta dar un paso más hacia delante en la protección de las mujeres, en la prevención de la violencia que afecta a nuestros hogares y, por lo tanto, afecta a toda la sociedad”, expresó.

Tavárez Mirabal recordó que durante sus 14 años en la Cámara de Diputados trabajó en la modificación de la legislación sobre violencia contra las mujeres, por lo que consideró importante que el país avance hacia la aprobación de una nueva ley.

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La exlegisladora señaló que el problema de la violencia continúa afectando a las mujeres dominicanas, a pesar de las leyes y las medidas adoptadas para enfrentarlo.

Violencia digital y política

Al referirse al contenido de la iniciativa, Tavárez Mirabal explicó que la propuesta busca avanzar en los mecanismos legales del Estado para proteger a las mujeres y prevenir la violencia.

“También da un paso adelante tipificando tipos de violencia que no existían en los años 90 y que existen ahora”, afirmó.

Entre las formas de agresión que destacó mencionó la violencia digital y la violencia política. Sobre esta última, señaló que está prácticamente sin definir en la legislación vigente.

La exdiputada expresó su expectativa de que la nueva ley permita avanzar en la protección de las mujeres frente a estas manifestaciones de violencia.

Espera aprobación rápida

Tavárez Mirabal manifestó que espera que el Congreso Nacional respalde la iniciativa y que su aprobación se produzca en un plazo breve.

“Después de tanta discusión, espero que sea una aprobación bastante rápida, porque también en esa propuesta han estado involucradas las legisladoras y los legisladores”, indicó.

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La exdiputa indicó que espera que la iniciativa contribuya a construir una República Dominicana menos violenta.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más