El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom (i), ha agradecido este lunes el “liderazgo” de España en el operativo internacional desplegado para evacuar a los pasajeros del buque MV Hondius tras el brote de hantavirus y aseguró que el caso del paciente francés, en estado crítico, demuestra que “era necesario” sacar a los afectados del barco.

Tedros Adhanom, en una comparecencia a pie del puerto de Granadilla de Abona con los ministros de Sanidad, Mónica García (2d); Interior, Fernando Grande Marlaska (d); y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres (2i), tras culminar la evacuación de los pasajeros, ha destacado el nivel de coordinación coordinado con todos los países de los ciudadanos implicados en el barco y ha subrayado que "este es el tiempo de la solidaridad”.