La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentó el miércoles 27 de mayo los resultados de una investigación especial realizada al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie). El informe señala presuntas irregularidades financieras y administrativas por casi RD$ 3,000 millones, en el gobierno de Luis Abinader.

Las observaciones documentadas en el informe definitivo abarcan el período de agosto de 2020 al 30 de junio de 2022, bajo las administraciones de Cecilio Antonio Rodríguez Montas (septiembre de 2020 a noviembre de 2021) y del actual director, Víctor Ramón Castro Izquierdo.

Según el informe oficial, los hallazgos incluyen inconsistencias en los procesos de contratación pública, falta de documentación de respaldo en diversos desembolsos, adjudicaciones irregulares a proveedores, cuentas bancarias fuera del Sistema de Cuenta Única del Tesoro y debilidades significativas en los controles internos de la institución.

La auditoría especial también evidencia incumplimientos de normas legales en el manejo de los fondos destinados a los programas de asistencia estudiantil, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales, conforme al dispositivo legal de la auditoria.

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La Cámara de Cuentas identificó irregularidades comprometedoras, incluyendo una diferencia de RD$ 107,178,333 entre el presupuesto ejecutado y los estados financieros. El informe también señala el uso de cuentas bancarias externas a la Cuenta Única del Tesoro, mediante las cuales se gestionaron depósitos por RD$175,694,503 y pagos por RD$133,237,458 sin el respaldo presupuestario correspondiente.

La auditoría al Inabie identificó otras anomalías, entre ellas el pago de RD$28,730,225 en compensaciones de seguridad militar sin respaldo normativo y RD$99,718,474 en transferencias internas no registradas en la ejecución presupuestaria. Además, detectó modificaciones contractuales a 35 proveedores que superaron los límites legales por RD$406,335,801.

Los 38 principales hallazgos identificados y documentados en informe de la CCRD

Contrataciones y proveedores

1- Expedientes de contratación con documentación incompleta, por RD$58,817,468.

2- Adjudicaciones a 135 proveedores que no cumplían el criterio de capacidad técnica, por RD$ 808,175,293.

3- Adjudicaciones a 11 proveedores que no cumplían el criterio de ubicación, por RD$75,152,036.

4- Adendas y modificaciones a contratos principales de 35 proveedores, con montos y plazos superiores a los permitidos, por RD$406,335,801.

5- Adjudicaciones a proveedores vinculados entre sí, por RD$426,539,756.

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6- Aplicación de criterios de adjudicación exclusivos para consultorías.

7-Diferencias entre las raciones alimenticias contratadas y las facturadas, por RD$187,256,083.

8- Pago de raciones con reajuste retroactivo, por RD$77,877,586.

9-Pagos a proveedores que no estaban al día con sus obligaciones fiscales, por RD$213,039,496.

10- Pagos a suplidores con documentos soporte sin sello de pagado, por RD$2,363,384,064.

Finanzas y contabilidad

11- Diferencias de RD$107,178,333 entre la ejecución presupuestaria y el estado de rendimiento financiero.

12- Registros contables sin integridad suficiente.

13-Cuentas bancarias fuera del Sistema de Cuenta Única del Tesoro y uso de recursos sin apropiación presupuestaria. Estas cuentas recibieron depósitos por RD$175,694,503 y registraron pagos por RD$133,237,458.

14- Ajuste patrimonial por disponibilidad bancaria no reintegrada al Tesoro Nacional, por RD$32,131,399.

15- Pago de nóminas mediante transferencias internas directas no registradas en la ejecución presupuestaria, por RD$99,718,474.

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16-Pago retroactivo de reajuste salarial antes de la aprobación del MAP, por RD$68,000.

17- Impuesto sobre la renta retenido y no remitido a la DGII, por RD$6,338,143.

18-Ausencia de cierres de períodos contables.

19-Debilidades en el control de la fecha de factura.

Gestión irregular de personal

20-Personal nominal sin aprobación del MAP ni contratos registrados ante la Contraloría General de la República, por RD$9,079,951.

21-Contratación de personal sin objeción previa del Ministerio de Administración Pública (MAP), por RD$4,964,088.

22- Pago de bono por cumplimiento de indicadores del SISMAP con fondos del programa PNUD-INABIE, por RD$24,406,397.

23-Expedientes de personal con documentación básica incompleta.

24-Personal en cargos de asesoría sin la no objeción del MAP, contratado por RD$1,200,000 e incorporado en 2022.

25-El reloj biométrico no regulariza la asistencia del personal.

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26-Personal fijo recibió RD$63,306,661 en beneficios e incentivos del personal docente previstos en la Ley n.º 66-97 del Ministerio de Educación.

27-Personal de la nómina de compensación de seguridad recibió RD$28,730,225 sin políticas, normas, reglamentos ni procedimientos aprobados para su registro.

28- Personal militar en cargos administrativos recibió beneficios económicos por RD$8,725,593.

29-INABIE gestionó la pensión del personal de seguridad.

30- 122 miembros del personal de seguridad recibieron pagos extrasalariales por RD$9,445,346.

31-Pago retroactivo a personal contratado sin autorización del MAP, por RD$3,282,127.

Tecnología y control interno

32- Ausencia de un manual general de políticas y procedimientos de seguridad de la información.

33- El campo “Fecha de la factura” carece de una automatización secuencial numérica parametrizada.

34- Ausencia de una metodología para valorar y administrar riesgos tecnológicos.

35-Debilidades en la gestión de respaldos y en el resguardo de la información.

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36-Debilidades generales en la gestión del sistema financiero y administrativo.

37-Pistas de auditoría o registros (logs) sin definir.

38-Ausencia de un responsable de la administración de bases de datos.