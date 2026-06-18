La Defensa Civil Dominicana conmemoró el 60 aniversario de su fundación con un acto solemne en el Monumento a Fray Antón de Montesinos, encabezado por su director ejecutivo y presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Juan Salas, quien destacó el legado de la institución en la protección de vidas y su consolidación como referente nacional en gestión de riesgos.

Durante la actividad, Salas agradeció la entrega, vocación de servicio y compromiso de los miles de voluntarios y voluntarias que, a lo largo de seis décadas, han escrito la historia de la institución naranja con acciones solidarias en favor de las comunidades más vulnerables del país.

Destaca inversión, tecnología y capacidad de respuesta

"Llegar a estos 60 años no es solo celebrar el paso del tiempo, sino honrar el sacrificio y la valentía de cada voluntario que ha dejado su hogar para proteger el de los demás. Hoy la Defensa Civil está más fuerte, moderna y comprometida que nunca. Nuestro mayor logro no son las medallas, sino cada vida que hemos logrado poner a salvo gracias a la profesionalización de nuestros equipos y a la resiliencia de nuestro pueblo. Miramos al futuro con la firme convicción de que seguiremos siendo el escudo que protege a la nación", afirmó el director.

Destacó que la inversión de casi 700 millones de pesos, para la adquisición de tres radares Doppler, instalados en Puerto Plata, Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez y Punta Cana, es una muestra de compromiso con la prevención y el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, para mantener a la población informada ante las amenazas a las que estamos expuestos como país tropical.

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Mencionó además la inversión en infraestructura y equipamiento en diversas instituciones que atienden respuestas, como los Bomberos, la Defensa Civil, el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), Cruz Roja, entre otras.

También fue importante el aporte de varios cooperantes, destacando el cierre de la actividad del proyecto “Equipados”, que recibió financiamiento de Global Support and Development (GSD), y en el que fueron entregados varios equipos tecnológicos y de rescate a varias provincias.

Reconocimiento al presidente Luis Abinader

Durante la celebración, fueron entregadas estatuillas de reconocimiento al presidente Luis Abinader y a los directores provinciales del organismo, por su dedicación, liderazgo y aportes al fortalecimiento de la gestión de riesgos en sus comunidades.

Salas resaltó además los avances alcanzados por la institución en capacitación, modernización y tecnología, destacando herramientas innovadoras como la aplicación móvil AlertaDO, desarrollada para fortalecer la comunicación con la ciudadanía, mejorar la georreferenciación del riesgo y respuesta oportuna ante situaciones de emergencia.

La ceremonia estuvo marcada por momentos de reflexión y gratitud hacia quienes motivaron los primeros pasos de la Defensa Civil desde su creación el 17 de junio de 1966 y hacia aquellos que han contribuido al crecimiento de la entidad con el pasar del tiempo., indica la nota.

Fundación de la Defensa Civil

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La Defensa Civil Dominicana fue fundada el 17 de junio de 1966, inspirada en un grupo de radioaficionados que reportaban las condiciones del clima en distintas localidades, ayudando así a responder a situaciones de emergencia y ayudar a los más necesitados.

La institución nació con la misión de proteger a la población ante situaciones de emergencia y desastres, promoviendo una cultura de prevención, preparación y respuesta oportuna.