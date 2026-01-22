El Gobierno chileno ha informado de que ha aumentado a 21 el número de víctimas mortales por los incendios que desde el sábado afectan a las regiones sureñas de Ñuble y Bíobio, que hasta este jueves se mantienen en alerta roja.

Los fuegos, ha detallado el ministro de Interior, Álvaro Elizalde, han dejado más de 20.000 personas damnificadas, 817 viviendas destruidas y más de 40.000 hectáreas calcinadas en Ñuble y Biobío, a 400 y 500 kilómetros al sur de la capital.

El ministro ha reconocido que podría haber más muertos entre los escombros de las cientos de viviendas destrozadas por los megaincendios y que las autoridades, en coordinación con la policía y el Servicio Médico Legal (SML) “han estado recorriendo la zona".

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, ha indicado que se registran cuatro personas detenidas por el delito de incendio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Tanto el presidente Gabriel Boric, como su sucesor, José Antonio Kast –que asumirá el poder el 11 de marzo–, se desplegaron el miércoles en el terreno para apoyar a las víctimas. Ambos han dado señales de unidad y han coincidido en que al actual Gobierno le toca enfrentar la emergencia y a la siguiente Administración la reconstrucción.

En la temporada actual 2025-2026, que comenzó el pasado septiembre, ya se han destruido más de 62.800 hectáreas, lo que implica un incremento de más del 200 % frente a la temporada 2024-2025, cuando se quemaron 19.252 hectáreas.

Por su abrupta topografía, sus grandes bosques y su clima, Chile siempre ha tenido incendios, pero su frecuencia e intensidad ha aumentado desde 2010, de acuerdo con la Conaf.

El cambio climático, la sequía que dura más de una década y la expansión de la llamada "interfaz urbano rural" (zonas donde se mezclan vegetación combustible y edificios) han contribuido a ello, según expertos.

Duelo nacional

El presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero.

"En medio del profundo dolor que han provocado los incendios forestales en la zona centro sur de nuestro país, he decidido decretar dos días de duelo nacional para hoy jueves 22 y mañana viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de los 21 compatriotas que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe que nos enluta como país", dijo el mandatario..

Boric extendió sus condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. "Todo Chile está con ustedes".

MIRA TAMBIÉN

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más