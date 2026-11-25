Los artistas Romeo Santos y Prince Royce cerrarán en República Dominicana su gira mundial "Mejor tarde que nunca", con un concierto programado para el próximo 12 de febrero de 2027 en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros.

El espectáculo, producido por Rimas Nation, reunirá a los dos exponentes de la bachata en el escenario dominicano luego de recorrer ciudades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

De acuerdo con los organizadores, más de un millón y medio de personas han disfrutado de esta gira, que reúne a dos generaciones de artistas que han contribuido a proyectar la bachata en escenarios internacionales.

La presentación en Santiago tendrá un significado especial por las raíces dominicanas de ambos intérpretes y por tratarse del cierre de un recorrido musical que ha llevado su propuesta conjunta a distintos públicos.

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El repertorio incluirá canciones que grabaron en colaboración, como «Dardo», «La Amaré» y «Ay! San Miguel», además de los temas más conocidos de sus respectivas carreras.

Venta de boletas

Los organizadores informaron que las entradas estarán disponibles a partir de este viernes 27 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, a través de la plataforma digital Uepa Tickets y en su oficina principal, ubicada en la avenida Núñez de Cáceres.

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