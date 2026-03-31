Selena Quintanilla no fue solo una voz extraordinaria: fue un puente cultural que ayudó a llevar la música tejana y latina a escenarios globales, conectando generaciones con historias de amor, fuerza y celebración.

Su carrera, aunque truncada prematuramente, dejó un legado musical que sigue vivo en cada nota y letra que hoy conocemos y recordamos.

Aquí te dejamos una lista de sus canciones más reconocidas y lo que representan:

"Como la Flor"

Esta balada ranchera se ha convertido en uno de los himnos más emblemáticos de Selena. Habla de la pérdida y el desamor con una emotividad que trasciende lenguas y generaciones, y es considerada su canción más representativa dentro y fuera de México.

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"Amor Prohibido"

Como primer sencillo del álbum del mismo nombre, esta canción explora un amor que desafía barreras sociales y culturales. Su narrativa y ritmos fusionan cumbia y pop tejano, y el álbum completo ha sido reconocido por su impacto histórico y cultural.

"Bidi Bidi Bom Bom"

Uno de los temas más populares del álbum Amor Prohibido, esta canción se inspira en el ritmo acelerado del corazón cuando uno está enamorado. Más que un éxito bailable, se ha convertido en uno de los símbolos musicales de Selena, destacando su capacidad de fusionar estilos y conectar con el público.

"El Chico del Apartamento 512″

Mezclando cumbia y pop latino, esta canción cuenta una historia juguetona y nostálgica sobre el amor a primera vista. Fue uno de los últimos sencillos que lanzó en vida y refleja el estilo único de Selena para contar historias sencillas con gran carisma.

"No Me Queda Más"

Esta intensa balada explora el dolor profundo del desamor no correspondido. La interpretación de Selena en esta canción es profundamente conmovedora, lo que la convierte en un clásico que todavía resuena entre quienes han experimentado la pérdida afectiva.

"Si Una Vez"

Con un ritmo que combina fuerza y desafío, esta canción es un himno para quienes superan relaciones difíciles. Su mensaje de empoderamiento personal ha perdurado, convirtiéndola en una de las favoritas del público.

"Dreaming of You"

Lanzada de forma póstuma, esta balada pop en inglés simboliza la ambición de Selena por cruzar fronteras lingüísticas y culturales. Se convirtió rápidamente en un éxito internacional y es uno de los ejemplos más claros de cómo su talento traspasó géneros y mercados.

Selena sigue siendo la flor que no se marchita y la voz que atraviesa generaciones. Sus canciones son más que melodías: son símbolos de identidad, refugios emocionales y celebraciones de la cultura latina. En cada nota nos recuerda que los sueños no mueren, sino que se transforman en memoria eterna.

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