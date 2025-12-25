El Conservatorio Nacional, símbolo de excelencia de la educación musical del país

El Conservatorio Nacional de Música (CNM) es mucho más que una escuela, es un símbolo de excelencia académica y artística de alto nivel, con más de ocho décadas formando a los principales exponentes de la música en la República Dominicana.

Fundado mediante la Ordenanza No. 59942, el Conservatorio nació de la necesidad de profesionalizar la enseñanza musical y desarrollar la cultura artística dominicana.

Su primer director fue el alemán Edward Fendler, reconocido director de orquesta e investigador, quien sentó las bases de una enseñanza musical rigurosa. Los siguientes directores, todos dominicanos, han sido los profesores Juan Francisco García, Manuel Simó, Manuel Rueda, Manuel Marino Miniño, Licinio Mancebo, Margarita Luna, Frank Hernández, Floralba Del Monte, José Enrique Espín, María Irene Blanco, Darwin Aquino, Jacqueline Huguet, Nadia Nicola y, actualmente, Paola González.

Desde su nacimiento, el CNM ha evolucionado constantemente. A lo largo de los años ha ampliado su oferta académica y actividades, incorporando agrupaciones como la Orquesta Sinfónica “Juan Pablo Duarte” y la Banda de Jazz, ambas integradas por estudiantes.

Formación integral

Paola González, directora del Conservatorio, indica que la institución ofrece un programa académico especializado en formación avanzada en diversas áreas: interpretación y ejecución instrumental, pedagogía musical y composición. Esta educación de alto nivel se organiza en dos grandes departamentos: Música Clásica, que se centra en instrumentos.

Sinfónicos y canto lírico, y Música Popular y Folclórica, que aborda instrumentos y canto popular dominicano.

Ambos departamentos son fundamentales para preparar a los estudiantes en sus respectivas áreas, permitiéndoles, incluso, participar en agrupaciones nacionales, como la Orquesta Sinfónica Nacional “Juan Pablo Duarte”, el Coro Nacional y la Compañía Lírica Nacional. Al término de la carrera, los estudiantes reciben prácticas individuales, lo que les permite fortalecer sus conocimientos y estilos.

Una cantera de artistas reconocidos

La huella del Conservatorio es evidente en la trayectoria de figuras destacadas de la música dominicana. Entre sus egresados figuran estrellas de la talla de Manuel Rueda, José Antonio Molina, Manuel Simó, Nathalie Peña Comas, Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Michael Camilo, Ramón Orlando y Fénix del Rosario, entre muchos otros. La lista es testimonio vivo de su impacto en la cultura nacional. Alianza internacional para elevar el nivel.

Una de las iniciativas más destacadas es el nuevo acuerdo de cooperación suscrito entre el Ministerio de Cultura y Berklee College of Music. Este convenio, vigente hasta noviembre de 2026, representa una gran oportunidad para los jóvenes dominicanos que aspiran a una formación artística con estándares internacionales.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, afirmó que este acuerdo “marca un antes y un después en la formación artística de nuestros jóvenes”. La alianza permitirá la transferencia de créditos entre el Conservatorio Nacional de Música (CNM) y Berklee, facilitando el acceso a programas de licenciatura, tanto presenciales como a través de Berklee Online. Asimismo, contempla iniciativas como la continuación de “Berklee en Santo Domingo”, un programa intensivo anual que incluye clínicas remotas, capacitación docente y clases magistrales.

Además, establece la creación de una comisión interinstitucional encargada de dar seguimiento a su implementación, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo del talento dominicano.

“Agradezco a los ejecutivos de Berklee: Ron Savage, Robert Lagueux, David Bogen, Debbie Cavalier, Jason Camelio y María Iturriaga por hacer posible esta valiosa iniciativa”, expresó el ministro de Cultura hace varios meses tras la firma del histórico acuerdo.

CNM se prepara para Berklee 2026

Berklee en Santo Domingo 2026, dirigida a jóvenes músicos dominicanos interesados en participar en un programa intensivo de formación, se llevará a cabo del 5 al 10 de enero de 2026 en el Conservatorio Nacional de Música.

La iniciativa está dirigida a residentes dominicanos de al menos 15 años de edad al inicio del programa y que cuenten con un mínimo de seis meses de experiencia interpretando un instrumento o cantando. Los aspirantes seleccionados completaron un formulario en línea, que incluía la presentación de videos que evidencien su nivel de desempeño musical. Durante seis días, los participantes recibirán clases intensivas de teoría musical, improvisación, técnica instrumental, ensamble, composición y arreglos.

El programa contará con la guía de docentes de Berklee y profesores invitados, e incluirá un concierto final donde los estudiantes mostrarán lo aprendido.

Requisitos y admisión al CNM

El Conservatorio Nacional de Música es una institución de nivel avanzado. Por ello, para ingresar, los aspirantes deben tener conocimientos previos de música y aprobar un examen de lectura musical y dominio del instrumento. Si son aceptados, se especializan en el instrumento con el que se evaluaron, aunque también pueden optar por un segundo instrumento o tomar materias optativas de otro departamento. La edad mínima para ingresar es de 13 años, y los programas tienen una duración de cuatro años.

La directora Paola González aclaró que es fundamental que los estudiantes tengan pasión desde el principio y la voluntad de comprometerse con el arte. “Ser perseverante y disciplinado es clave, porque ser artista conlleva un proceso riguroso”, sostuvo.