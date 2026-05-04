El ministerio infantil Corito Chichigua presentará el teatro musical “Las travesuras del monaguillo Lucas”, una propuesta escénica orientada a promover valores cristianos y familiares a través de la música y la actuación.

Un musical para la fe y la formación en valores

La función se realizará el domingo 24 de mayo de 2026 en el auditorio de la Casa San Pablo, en dos tandas, a las 4:00 de la tarde y 7:00 de la noche. El espectáculo contará con la participación de niños y niñas del coro, quienes interpretarán canciones originales junto a temas conocidos como Pescador de hombres y Alma misionera.

El director del grupo, el padre Santiago Rodríguez-Palancas, explicó que la iniciativa busca ofrecer un espacio de entretenimiento sano que contribuya al crecimiento espiritual y familiar. “Con este musical buscamos ofrecer un espacio de diversión y crecimiento en la fe a las familias dominicanas”, expresó.

Producción, elenco y accesibilidad

La puesta en escena contará con un elenco que incluye a Diana Filpo, Carlos Naveo, Soffi Padilla, Katiuska Estévez y el niño Enoc Mancebo en el papel principal. La producción está a cargo de Noesí Producciones, con dirección teatral de Daniel Sosa.

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El evento dispondrá de medidas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva, como parte de su enfoque inclusivo.

Las boletas estarán disponibles a través de Uepa Tickets y en puntos físicos autorizados, con un costo de RD$300 más impuestos. Además, los asistentes podrán adquirir artículos promocionales como camisetas, gorras y pulseras.

Trayectoria del Corito Chichigua

Fundado en 2011 en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Las Caobas, el Corito Chichigua se ha consolidado como un referente de la música católica infantil en el país. Sus producciones han sido distribuidas en diversos países y el grupo se ha presentado en escenarios como el Teatro Nacional Eduardo Brito, el Congreso Nacional y eventos culturales de alcance nacional e internacional.

Con este nuevo montaje, el colectivo reafirma su apuesta por el arte como herramienta de formación en valores y fortalecimiento del vínculo familiar.

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