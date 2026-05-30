Concierto del Grupo Bonyé para las madres en el Malecón Deportivo atrajo más de 4 mil personas

Con una asistencia estimada de unas cuatro mil personas, el concierto dedicado a las madres ofrecido por el Grupo Bonyé en el Malecón Deportivo, organizado por la Alcaldía del Distrito Nacional, se convirtió en una noche de celebración marcada por la música, el baile y la convivencia familiar, reafirmando el valor de los espacios públicos recuperados como puntos de encuentro ciudadano.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, compartió saludos, fotografías y bailes con los asistentes, en un ambiente de cercanía, y expresó su deseo de que la actividad se convirtiera en una experiencia inolvidable para las familias presentes.

“Esta es una celebración para todas las madres queridas que están aquí esta noche y para las del resto del país”, manifestó la ejecutiva municipal, quien pidió un fuerte aplauso para todas las progenitoras.

Desde la tarima, Mejía también envió un mensaje al presidente Luis Abinader, invitándolo a integrarse a este tipo de iniciativas, como ocurrió durante la reciente proyección del Clásico Mundial de Béisbol en la Plaza Santo Domingo.

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Un espacio que se consolida como referente en la capital

La explanada del Malecón Deportivo reunió a miles de personas desde primeras horas de la tarde, principalmente familias completas, que disfrutaron del repertorio de clásicos interpretados por el Grupo Bonyé.

A poco más de un mes de su inauguración, el Malecón Deportivo se ha consolidado como uno de los principales puntos de recreación de la capital, con más de 40 mil visitantes que lo han utilizado para actividades de esparcimiento y disciplinas deportivas como baloncesto, voleibol, pádel, skateboard, patines y BMX, entre otras.

La jornada festiva continuará este sábado a partir de las 6:00 de la tarde en el mismo escenario, con la presentación de la Big Band Dominicana en un concierto gratuito dedicado a las madres, organizado por el Ministerio de Cultura en coordinación con la Alcaldía del Distrito Nacional.

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