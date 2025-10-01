Wall Street abrió este miércoles en rojo después de que en las últimas horas se oficializase el cierre parcial del Gobierno federal en Estados Unidos, pues republicanos y demócratas no fueron capaces de acordar un presupuesto antes de la fecha límite fijada para hoy.

Quince minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales caía un tímido 0.02 %, el S&P 500 perdía un 0.17 % y el Nasdaq retrocedía un 0.27 %.

Por el momento, este cierre parcial afecta a servicios no esenciales pero podría comprometer otras funciones de la Administración central si se prolonga el bloqueo legislativo.

Los dos partidos tenían hasta las 23.59 hora local del 30 de septiembre, cuando concluía el año fiscal, para aprobar unos fondos que permitieran seguir funcionando plenamente a las agencias del Gobierno.

Los republicanos solo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas.

Por su parte, los demócratas tampoco consiguieron los trece apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destinaba más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada en la Cámara Alta.

Las acciones bancarias cayeron hoy debido a la preocupación por la desaceleración de la economía tras la suspensión: JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo perdieron al menos un 0.7 % cada una.

Sin embargo, a pesar de que el cierre parcial inquieta a los inversores, ayer Wall Street cerró con récord y registró ganancias acumuladas en el mes de septiembre y en el tercer trimestre del año, especialmente en el índice Nasdaq, impulsado por las grandes tecnológicas que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

En el mes de septiembre, que habitualmente suele ser flojo en bolsa, los tres indicadores anotaron también ganancias: el Dow Jones del 1 %, el S&P 500 un 3 % y el Nasdaq un 5 %. También es positivo el trimestre, con aumentos del 5 %, el 7 % y el 11 %, respectivamente.

Por otra parte, los datos de la firma de procesamiento ADP mostraron este miércoles que las nóminas privadas disminuyeron en 32,000 el mes pasado, muy por debajo del aumento de 45,000 que habían estimado los economistas encuestados por Dow Jones.

En el plano corporativo, entre las 30 cotizadas del Dow destacaban en el arranque las subidas de Nike (3.5 %), Amgen (3.4 %) y Merck (3.36 %), principalmente, con caídas para Walmart (-2 %) y Sherwin-Williams (-1.7 %).