La crisis de seguridad en Haití sumó un nuevo episodio con el secuestro de James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa y reconocido experto en temas de seguridad, quien además ocupa el cargo de inspector general de la Policía Nacional de Haití.

De acuerdo con informaciones difundidas este sábado, Boyard fue capturado por hombres armados en el sector de Bourdon, en Puerto Príncipe, una de las pocas áreas que hasta ahora era considerada relativamente segura dentro de la capital haitiana.

El funcionario se convierte en una de las figuras de más alto rango secuestradas en los últimos años en Haití, país que enfrenta una profunda crisis marcada por la expansión y el fortalecimiento de grupos armados.

Medios locales reportaron que el secuestro ocurrió el pasado jueves. Hasta el momento, las autoridades no han identificado públicamente a los responsables ni han informado si los captores han exigido el pago de un rescate.

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Figura clave en la seguridad haitiana

Además de su función en el Ministerio de Defensa, Boyard es politólogo y ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos para reconstruir las Fuerzas Armadas de Haití. También ha participado en procesos de evaluación y reforma de la Policía Nacional con el objetivo de fortalecer las instituciones de seguridad del país.

Analistas consideran que el secuestro de una figura de su nivel pudo haber requerido una planificación minuciosa.

Diego Da Rin, analista del International Crisis Group, señaló que una persona con el rango de Boyard normalmente cuenta con fuertes medidas de protección, por lo que el hecho podría haber involucrado información privilegiada o colaboración de personas cercanas a su esquema de seguridad.

Pandillas amplían su control

La situación ocurre en medio del creciente dominio de las pandillas sobre Puerto Príncipe. Se estima que alrededor del 70 % de la capital haitiana se encuentra bajo el control de la coalición criminal conocida como Viv Ansanm, integrada por varias organizaciones armadas.

Según expertos, los secuestros se están extendiendo a sectores que anteriormente eran considerados seguros. Además, grupos criminales han recurrido al uso de uniformes policiales y falsos operativos para interceptar a sus víctimas.

Da Rin explicó que las pandillas han incrementado los secuestros de personas con doble nacionalidad y funcionarios públicos, una estrategia que podría estar orientada a obtener rescates más elevados y a ejercer presión sobre las autoridades para limitar las operaciones policiales en territorios bajo su control.

Operativos recientes contra grupos armados

El secuestro ocurre poco después de que las fuerzas de seguridad haitianas intensificaran acciones contra grupos criminales que operan en distintos sectores de Puerto Príncipe.

Entre las zonas intervenidas figura Villa de Dios, un barrio controlado por la pandilla 5 Segundos, liderada por Johnson André, conocido como “Izo”, considerado uno de los jefes criminales más influyentes y temidos del país.

Las autoridades haitianas no han ofrecido detalles adicionales sobre las investigaciones en curso ni sobre el paradero de Boyard. Mientras tanto, crece la preocupación por el deterioro de la seguridad y la capacidad de las pandillas para operar incluso en áreas donde anteriormente predominaba la presencia estatal.

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