Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió la madrugada de este martes la región de Calabria, en el sur de Italia, sin que se hayan reportado daños por el momento.

El temblor se originó a casi 250 kilómetros de profundidad en el mar Tirreno, frente a la costa de Cosenza.

El movimiento se sintió en gran parte de la región, como en el municipio de Catanzaro y Cosenza, y hasta en Nápoles y otras localidades de la zona del Vesubio, según medios locales.

No se han reportado daños ni afectaciones por el momento, aunque las autoridades siguen monitoreando la situación.

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Una de las zonas más sísmicas de Europa

Calabria es históricamente una de las regiones con mayor actividad sísmica de Italia y de toda Europa. La zona se ubica sobre el llamado Arco Calabro, una compleja estructura geológica resultado de la subducción de la placa africana bajo la euroasiática, lo que la convierte en un área de alta sismicidad.

El Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) registra de manera permanente la actividad sísmica en la región. En enero de 2026, un sismo de magnitud 5,1 en el mar Jónico, frente a Reggio Calabria, fue catalogado como uno de los más fuertes en el sur de Italia en los últimos 40 años, siendo percibido incluso en Malta y el sur de Puglia.

El terremoto más devastador de la historia reciente de la región fue el de Reggio Calabria y Messina en 1908, que arrasó ambas ciudades y causó más de 80 mil víctimas.

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