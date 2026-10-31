El movimiento telúrico ocurrió a las 10:50 hora local (15:50 GMT), a una profundidad de tres kilómetros, según el reporte del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

La sacudida se produjo en un momento de especial sensibilidad para los habitantes de las provincias centrales y de Azuero, que aún intentan recuperarse del terremoto de magnitud 7,7 del pasado 9 de octubre.

Aquel sismo, que también tuvo su epicentro en las inmediaciones de Tonosí, causó tres víctimas mortales y cuantiosos daños en viviendas e infraestructuras.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La zona afectada también ha registrado una intensa actividad sísmica posterior al terremoto, con cerca de un millar de réplicas, algunas de magnitud superior a seis, de acuerdo con los reportes de las autoridades.