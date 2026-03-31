El caso que analiza si el gobierno de Donald Trump puede obligar a la Universidad de Pensilvania a revelar datos sobre estudiantes y empleados judíos dio un giro significativo esta semana.

Tras una audiencia inicial en la que el magistrado Gerald J. Pappert evaluó la solicitud, concluyendo que podría cumplir con los requisitos legales mínimos para una citación, Pappert emitió finalmente una orden judicial que obliga a la universidad a entregar la información solicitada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC).

La universidad había rechazado inicialmente la petición, argumentando que violaba derechos constitucionales como la privacidad y la libertad de asociación, mientras que miembros de la comunidad académica alertaron sobre los riesgos de seguridad y las implicaciones históricas de recopilar listas basadas en religión.

En su decisión, Pappert estableció que la información principal debe ser entregada antes del 1 de mayo de 2026, aunque excluyó detalles sobre afiliaciones de empleados a organizaciones judías específicas y datos relacionados con grupos como Penn Hillel, MEOR y Chabad Lubavitch House.

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Según el juez, la medida busca equilibrar la capacidad del gobierno para investigar posibles casos de discriminación con la protección de derechos fundamentales de los individuos.

El caso se perfila como un referente sobre los límites del poder federal en investigaciones de discriminación en instituciones educativas, en un contexto de tensiones políticas y protestas vinculadas al conflicto en Gaza, y continúa generando debate dentro de la comunidad académica sobre sus implicaciones legales e históricas.

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