Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en el incendio provocado por la explosión de un camión que transportaba bombonas de gas tras sufrir un accidente en la carretera de circunvalación de Warraq, en el norte de El Cairo, según el balance inicial difundido por el Ministerio de Salud y Población de Egipto.

El departamento de Salud informó de que 39 ambulancias participaron en las labores de rescate y en el traslado de los heridos a distintos hospitales, donde reciben la atención médica necesaria.

El ministro de Salud, Jaled Abdelgafar, detalló que el incendio se declaró en las inmediaciones del túnel 10, en el distrito de Warraq y agregó que coordina sus actuaciones con las autoridades competentes para garantizar la asistencia sanitaria de los heridos.

Por su parte, una fuente de seguridad aseguró a EFE que las primeras investigaciones apuntan a que el siniestro se produjo después de que el camión, que transportaba bombonas de gas, sufriera una avería en el sistema de dirección.

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Según esta fuente, el conductor perdió el control del vehículo, que se desvió de su trayectoria y colisionó contra la barrera de hormigón de la carretera de circunvalación.

El impacto provocó la explosión del camión y una gran llamarada que se propagó por la vía y alcanzó a numerosos vehículos que circulaban por la zona, de acuerdo con esta fuente.

Las autoridades continúan evaluando las consecuencias del accidente y todavía no han informado oficialmente de sus causas, mientras prosiguen las labores de atención a las víctimas y el seguimiento de los afectados.

Los accidentes de tráfico son un problema grave y recurrente en Egipto, vinculados a factores como el exceso de velocidad, la falta de mantenimiento de los vehículos, el incumplimiento de las normas de seguridad y, en algunos casos, el transporte de más pasajeros de los permitidos.