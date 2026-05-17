El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo este domingo que la seguridad en el estrecho no puede ser objeto de una "negociación". Lai hizo estas declaraciones días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que la continuación de las ventas de armas a Taiwán "depende de China" y que éstas constituyen "una baza negociadora muy buena para nosotros [Estados Unidos]". "Taiwán se encuentra en el núcleo de los intereses mundiales, y la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán nunca serán sacrificados o negociados", dijo Lai en un comunicado en Facebook.