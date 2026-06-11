El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que un eventual acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán deberá contemplar el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento de uranio y la entrega del material nuclear iraní.

Mientras, el Gobierno de Teherán reiteró este jueves que todavía no existe una conclusión definitiva sobre las negociaciones, pese al optimismo expresado horas antes por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Netanyahu endurece las condiciones para un acuerdo

Netanyahu sostuvo que la única garantía efectiva para impedir que Irán desarrolle armas nucleares pasa por eliminar por completo su capacidad de enriquecimiento de uranio y retirar del territorio iraní el material enriquecido existente.

La posición del mandatario israelí coincide con declaraciones previas en las que aseguró haber alcanzado entendimientos con Donald Trump sobre la necesidad de que cualquier acuerdo elimine por completo la denominada "amenaza nuclear" iraní, incluyendo la salida del material enriquecido y el desmantelamiento de las instalaciones correspondientes.

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Las declaraciones se producen en medio de una compleja negociación impulsada por Washington para consolidar un acuerdo que permita reducir las tensiones regionales tras meses de enfrentamientos militares y amenazas de una escalada mayor.

Irán rechaza que exista un acuerdo definitivo

TEHERAN, IRAN – (Photo by Ahmet Dursun / Anadolu via AFP)

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, aseguró que Teherán no ha llegado a una "conclusión final" sobre las conversaciones con Estados Unidos y desmintió que exista un pacto cerrado.

Según el funcionario iraní, las negociaciones continúan abiertas y persisten diferencias sobre asuntos considerados fundamentales por la República Islámica, por lo que cualquier anuncio sobre un acuerdo definitivo resulta prematuro.

La postura iraní contrasta con las declaraciones realizadas por Donald Trump, quien durante la jornada aseguró que se había alcanzado un "gran acuerdo" y manifestó su confianza en que el proceso pueda formalizarse en los próximos días, aunque hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por Teherán. Las autoridades iraníes mantienen que aún quedan aspectos sustanciales por negociar.

Persisten las dudas sobre el contenido del eventual pacto

Diversas versiones difundidas en las últimas semanas apuntan a que un eventual entendimiento incluiría el compromiso iraní de no desarrollar armas nucleares, la reapertura plena del estrecho de Ormuz para el tráfico marítimo internacional y negociaciones posteriores sobre el futuro del programa nuclear del país.

No obstante, fuentes cercanas al proceso han señalado que varios de esos puntos siguen siendo objeto de discusión y que las diferencias entre Washington, Teherán e Israel continúan siendo significativas, especialmente respecto al destino del uranio enriquecido y a las capacidades de enriquecimiento que conservaría Irán.

Un equilibrio todavía frágil

El contraste entre el optimismo expresado por la Casa Blanca y la cautela mostrada por las autoridades iraníes refleja la fragilidad del proceso diplomático.

Mientras Estados Unidos busca presentar avances que consoliden un escenario de distensión en Oriente Medio, Israel insiste en que cualquier acuerdo solo será aceptable si elimina por completo la capacidad nuclear iraní, una exigencia que históricamente ha generado fuertes discrepancias con Teherán.

Las negociaciones se desarrollan después de varios meses de alta tensión militar en la región, con enfrentamientos directos e indirectos entre Estados Unidos, Israel e Irán que provocaron preocupación internacional por una posible expansión del conflicto.

Analistas consideran que el principal obstáculo sigue siendo la definición del futuro del programa nuclear iraní y las garantías exigidas por Israel y Estados Unidos para impedir un eventual desarrollo de armamento atómico, mientras Irán insiste en defender el carácter civil de sus actividades nucleares.

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