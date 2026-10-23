Trump usa la supuesta amenaza del 'comunismo' para movilizar a sus votantes en Florida

El presidente estadounidense, Donald Trump, usó este viernes la supuesta amenaza del "comunismo" para movilizar a sus electores a votar por republicanos en Florida, donde la candidata demócrata al Senado, Angie Nixon, pertenece a los Socialistas Democráticos de América (DSA, en inglés).

El mandatario, quien reside en Florida, aseveró en un mitin en Fort Myers, en el suroeste de dicho estado, que los votantes "no van a mandar" al Senado "a una maníaca marxista el 3 de noviembre", cuando son las elecciones de mitad de mandato, al afirmar que "la plataforma oficial" de los DSA es "comunista".

"Este es el estado libre de Florida, adonde la gente viene a escapar de los comunistas y no a elegirlos", sostuvo el presidente, quien pidió votar por la candidata republicana, Ashley Moody, que sustituye a Marco Rubio en el Senado desde que él dejó el cargo para ser secretario de Estado.

Asistentes a una parada de la gira «Fighting Oligarchy Tour» (Lucha contra la oligarquía) observan al senador Bernie Sanders (independiente por Vermont) durante un acto de campaña junto a la candidata demócrata al Senado de EE. UU. y representante estatal de Florida, Angie Nixon, en el patio del «Cuban Club», el 17 de octubre de 2026 en Tampa, Florida. Nixon se enfrenta a la actual senadora republicana por Florida, Ashley Moody, en las elecciones generales del 3 de noviembre. Joe Raedle/Getty Images/AFP (Foto de JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

Trump acusó a Nixon, una legisladora estatal afroestadounidense de Jacksonville que ha negado ser socialista, de "votar para rechazar los valores de Florida en cada ocasión", por lo que pidió "votar y rechazar a esta lunática".

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También solicitó "derrotar al candidato demócrata" a gobernador de Florida, David Jolly, quien dejó el Partido Republicano en el primer mandato de Trump (2017-2021) y a quien llamó "un izquierdista radical".

"Yo conocí a Jolly, lo conocí como republicano, solía ser republicano y lo echaron del partido como un perro, lo sacamos al demonio. Era terrible", comentó el mandatario, quien apoya al candidato republicano Byron Donalds, que podría convertirse en el primer gobernador afroamericano del estado.

Demócratas aventajan a nivel nacional

El mandatario visitó el tercer estado más poblado del país, como parte de una gira para movilizar el voto en zonas de mayoría republicana, mientras las encuestas coinciden en que los demócratas aventajan a nivel nacional por preocupaciones como el costo de vida, la inflación y la guerra en Irán.

Además, una encuesta del Pew Research Center mostró la semana pasada que a nivel nacional casi tres de cada cuatro latinos, que representan la quinta parte de los votantes de Florida, desaprueban la gestión de Trump, y que 51 % planea votar por los demócratas, frente al 24 % de los republicanos.

Pero Florida es una excepción, pues el 47 % de los hispanos apoyan a Moody frente a 40 % que respaldan Nixon, y 52 % de los votantes en general dicen que "es menos probable" que voten por un candidato si se identifica como "socialista democrático", según una encuesta de Telemundo y NBC.

En el mitin, Trump también señaló que los buques estadounidenses "harán una parada" en Cuba tras la guerra en Irán y recordó que él ordenó la operación militar que derivó en enero en la captura del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro.

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