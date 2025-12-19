El presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido suspender el programa de lotería de tarjetas de residencia permanente ("green cards") con el que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown entró en Estados Unidos.

Ese Programa de Visas de Diversidad (DV1) facilita la residencia a personas de países con bajo índice de inmigración a EE.UU..

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó este viernes en su cuenta de X que Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, entró en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una "green card".

Noem subrayó que, por orden de Trump, estaba instruyendo "de inmediato" al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de Estados Unidos que suspenda el plan DV1 "para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso".

El cuerpo de Neves Valente fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La Policía estudia posibles conexiones entre el tiroteo en la Universidad de Brown, que el 13 de diciembre acabó con la vida de dos estudiantes, y el asesinato del reconocido profesor y director del Centro Fusión y Ciencia del Plasma del MIT, Nuno Loureiro, que murió el martes en un hospital tras ser disparado un día antes en su vivienda, cerca de Boston.

La página web de USCIS recuerda que el Programa de Visas de Diversidad, administrado por el Departamento de Estado estadounidense, pone a disposición anualmente 50.000 visas de diversidad, seleccionadas al azar entre las inscripciones de quienes postulan.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

Los ganadores deben solicitar después la tarjeta de residencia permanente ("green card") para inmigrantes y para conseguirla están sujetos a los mismos requisitos y controles que otros solicitantes de dichas tarjetas.

