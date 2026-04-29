Estados Unidos mantendrá el bloqueo naval a los puertos iraníes durante "meses" en caso de ser necesario, comunicó el presidente Donald Trump a empresarios del sector petrolero, según un funcionario de la Casa Blanca.

Putin y Trump hablaron por teléfono sobre Oriente Medio

El presidente ruso Vladimir Putin habló por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, principalmente de la situación en Oriente Medio, informó este miércoles a periodistas el asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov.

"Los presidentes prestaron especial atención a la situación relacionada con Irán y el golfo Pérsico", declaró.

"Vladimir Putin considera que la decisión de Donald Trump de extender el alto el fuego con Irán es la correcta, ya que esto debería dar una oportunidad a las negociaciones y, en general, ayudar a estabilizar la situación", precisó.

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