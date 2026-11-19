El presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió este jueves en los márgenes de la cumbre de la APEC en China con su homólogo ruso, Vladímir Putin, poco antes de la celebración de la cumbre trilateral con Xi Jinping.

Trump llamó a Putin "amigo" nada más ingresar a la sala donde se celebró la reunión bilateral, a la que asistieron los cancilleres de ambos países -el ruso Serguei Lavrov y el estadounidense Marco Rubio, así como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el vice primer ministro ruso, Antón Siluánov.

Putin, que tuvo que esperar durante unos minutos la llegada de Trump, estrechó posteriormente la mano de Rubio y del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Esta es la primera vez que Trump y Putin se ven en persona desde la cumbre de Alaska de agosto del año pasado.

Al comienzo de la reunión, que duró media hora, Trump dijo que ha tenido "una gran relación de muchos años" con Putin. "Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Muchas cosas buenas van a salir de esto o, por lo menos, iniciarlas", añadió Trump.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Trump y Putin se verán de nuevo esta tarde en una reunión trilateral con el presidente chino, Xi Jinping, anfitrión de la cumbre de líderes del Foro Económico de Asia-Pacífico (APEC).

Moscú propuso inicialmente este formato entre las tres grandes potencias nucleares, algo a lo que accedieron Washington y Pekín, aunque estos últimos mostraron reticencias.

En una entrevista con Fox News esta mañana, Trump dijo que China y Rusia son "enemigos naturales" porque China necesita energía y tierra, mientras que Rusia es rica en ambas cosas.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más