Trump quiere que Zelenski firme el plan de paz antes de Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere que su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, firme el plan de paz de 28 puntos en el que trabaja para poner fin a la guerra con Rusia antes de Acción de Gracias, que se celebra el próximo jueves 27 de noviembre, según informó este viernes el Washington Post.

El mandatario está presionando a Kiev para que apoye la propuesta antes de esta señalada fecha y amenaza con retirarle su apoyo si no lo hace, según explicaron cinco personas familiarizadas con el asunto al Post.

EE.UU. está enviando "señales" a Ucrania de que todo podría quedar en suspenso si no firma en una semana, apuntaron dos funcionarios.

El plan de 28 puntos, inspirado en el de la guerra en Gaza, plantea algunas de las líneas rojas de Zelenski, como la cesión de territorio ucraniano a dominio ruso.

El documento recoge la exigencia de que Kiev retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás -formada por las unidades administrativas de Lugansk y Donetsk- que todavía controla o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

A cambio, Ucrania recibirá garantía de seguridad ante una eventual nueva ofensiva rusa.

La intención de Trump es que Ucrania firme el pacto antes y luego se le presente al líder ruso, Vladímir Putin. El Kremlin negó haber recibido "oficialmente" la propuesta de Estados Unidos.

El secretario del Ejército de EE.UU., Daniel Driscoll, presentó este jueves a Zelenski la propuesta que el enviado especial de Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev, han redactado.

Pese a que Ucrania no ha participado activamente en la elaboración del documento, la Casa Blanca aseguró que están dialogando con ambos países "por igual".

El líder ucraniano agradeció este viernes los esfuerzos de la Administración estadounidense y avanzó que coordinará su respuesta con Francia, el Reino Unido y Alemania para asegurarse de que sus "posiciones de principios sean tomadas en consideración".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este viernes, tras hablar por teléfono con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania, que coordinará con ellos su respuesta al plan de paz que le entregó en la víspera Estados Unidos.

"Nos coordinamos de manera estrecha para asegurarnos de que nuestras posiciones de principios sean tomadas en consideración. Estamos coordinando los próximos pasos y hemos acordado que nuestros equipos trabajarán juntos a los niveles correspondientes", escribió en redes sociales.

Zelenski dijo que tanto él como los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Keir Starmer, y Alemania, Friedrich Merz, aprecian los esfuerzos del presidente de EE.UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra.

“Estamos trabajando en el documento preparado por la parte estadounidense. Este debe ser un plan que garantice una paz real y digna”, escribió también.

En otro mensaje en X, el mandatario ucraniano reveló que se había reunido con su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el equipo diplomático para encargarles que trabajen para garantizar que los intereses nacionales se tengan en cuenta a todos los niveles en los contactos de Ucrania con sus socios.

Zelenski recalcó que, en este momento, hay reuniones, llamadas y trabajo sobre los puntos del plan de paz propuesto por Trump prácticamente cada hora, y enfatizó que las disposiciones contenidas en el mismo pueden "cambiar aún mucho".

"Es importante que el resultado sea una paz digna", reiteró el presidente ucraniano, que recibió el jueves de forma oficial el plan impulsado por la Casa Blanca.

El documento contiene propuestas que Kiev considera inaceptables, como la exigencia de que retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás o la condición de que su Ejército no supere los 600.000 hombres después de la guerra.

Pese a ello, Zelenski se ha mostrado abierto a negociar el plan y espera hablar sobre él con Trump en los próximos días.

