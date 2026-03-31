Un juez federal bloqueó el martes por "ilegal e inaplicable" la orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar la financiación de la radio pública NPR y el Servicio Público de Radiodifusión (PBS, en inglés).

La orden de Trump buscó "castigar a los medios de comunicación por discursos que le desagradan", falló el juez federal de distrito Randolph Moss.

Señaló que la protección a la libertad de expresión de la primera enmienda "no tolera la discriminación por puntos de vista ni las represalias de este tipo".

La orden ejecutiva, firmada en mayo de 2025, buscó terminar el respaldo financiero a NPR y PBS. Buscaba "garantizar que la financiación federal no respalde una cobertura informativa sesgada y partidista".

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NPR y PBS, "armas de la izquierda radical"

Trump regularmente acusa a los medios críticos con él de tener un sesgo "liberal". El año pasado, aseguró que NPR y PBS eran "armas del Partido Demócrata de la izquierda radical".

El presidente "no puede usar su poder gubernamental para ordenar a las agencias federales que excluyan a los demandantes de la recepción de subvenciones u otros fondos federales como represalia por decir cosas que a él no le gustan", dice la decisión.

Más de 40 millones de estadounidenses escuchan cada semana la radio pública NPR, y 36 millones se conectan cada mes a una televisión local de la red de PBS, según estimaciones de esos medios.

"Se trata de una decisión ridícula dictada por un juez militante que busca socavar la ley. NPR y PBS no tienen ningún derecho de recibir fondos públicos y el Congreso ya votó la supresión de su financiamiento", dijo a la AFP Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca.

Sin embargo, Katherine Maher, presidenta y directora ejecutiva de NPR, celebró la "victoria" que reafirmó "los derechos de una prensa libre e independiente".

"Los medios públicos existen para servir al interés general (de los estadounidenses) y no una agenda política o al responsable de ella", agregó.

"Como lo hemos sostenido, y como lo confirmó el juez Moss: ese decreto constituye un caso ejemplar de discriminación basado en opiniones", reaccionó un portavoz de PBS.