Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EEUU y los quiere de vuelta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

"Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente", declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

"Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta", insistió.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

El mandatario intensificó la presión sobre Venezuela, un país dependiente del negocio petrolero, tras incautar la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscar el crudo que transportaba.

La industria petrolera venezolana fue nacionalizada el 1 de enero de 1976, durante la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, y se reservó los derechos de exploración y explotación de los yacimientos del país a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez modificó las reglas sobre la industria petrolera para obligar a las transnacionales a convertirse en socias minoritarias de Pdvsa o retirarse del país.

A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, la empresa estadounidense Chevron opera en Venezuela asociada con Pdvsa gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano.

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró este miércoles que Estados Unidos creó la industria petrolera de Venezuela y calificó su nacionalización como "el mayor robo registrado de riqueza y de propiedad estadounidense".

Hasta ahora, la Administración de Trump aseguraba que su estrategia de presión sobre Venezuela buscaba combatir el narcotráfico, pues acusa al Gobierno de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente a al menos 95 tripulantes.

Trump ha prometido iniciar "pronto" ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.

Periodista ultraconservador afirma Trump anunciará la guerra con Venezuela esta noche

El periodista ultraconservador Tucker Carlson afirmó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la guerra con Venezuela durante su discurso a la nación de esta noche, según le informó un miembro del Congreso. "Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche a las 21:00″ (02:00 GMT del jueves), dijo el periodista en el pódcast 'Judging Freedom', de tendencia conservadora. Trump comparecerá esta noche por televisión para dar un discurso a la nación desde la Casa Blanca en el que hará balance de su casi primer año de gestión. También manifestará los planes que tiene durante los tres próximos años, según indicó ayer la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Se prevé que el mandatario aborde sus esfuerzos para reducir el coste de la vida ante las crecientes críticas entre sus propios seguidores, quienes le reprochan haberse centrado más en la política exterior que en los asuntos internos. Esta intervención tendrá lugar, no obstante, en pleno aumento de la tensión en el Caribe, donde el país ha desplegado en los últimos meses un gran operativo militar con la justificación de combatir el narcotráfico que opera en la región. Esto ha incluido una serie de bombardeos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental contra alrededor de dos docenas de lanchas al parecer cargadas de droga, provocando la muerte de al menos 95 de sus tripulantes. Trump aseguró ayer en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos. En este contexto, Trump confiscó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela la semana pasada, y ayer ordenó el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país. MIRA TAMBIÉN Petro llama "dictador" a Maduro, pero no cree que sea "narcodictador" Trump ordena bloqueo total a petroleros que entren y salgan de Venezuela Carlson se convirtió en una de las voces más destacadas de la derecha en Estados Unidos como presentador en Fox News, de donde fue despedido en 2023 después de que la cadena investigara un mensaje privado con contenido racista y violento