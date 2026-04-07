El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes en redes sociales que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo. Trump, entonces, posterga otro ultimátum a Irán, tal como se esperaba.

El embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, aseguró que se ha dejado atrás una "etapa crítica y delicada" en las negociaciones con Estados Unidos, que buscan llegar a un acuerdo a pocas horas de que expire el plazo dado por Donald Trump a Teherán para que reabra el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en X, Moghadam dijo que "en estos momentos" ha habido "un paso hacia adelante desde una etapa crítica y delicada" y abrió la puerta a una "siguiente etapa" donde haya "respeto y cortesía".

La publicación del embajador cita un mensaje también suyo de horas antes en los que alaba los "esfuerzos positivos y productivos" de Pakistán, quien media en las negociaciones, para "poner fin a la guerra".

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El ultimátum de Trump a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz expiraba este martes a las 20:00 horas de Washington (00:00 GMT). El presidente de Estados Unidos había amenazado con borrar "toda una civilización" esta noche.

El primer ministro pakistaní, Shebbaz Sharif, había pedido a Trump que extienda la moratoria dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país.

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