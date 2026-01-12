Trump: cualquier país que 'haga negocios' con Irán será castigado con arancel de 25 %

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que toda nación que "haga negocios" con Irán será castigado con un arancel del 25 % por parte de Washington, lo que implica un paso adicional en la campaña para ahogar económicamente al Gobierno de Teherán.

"Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25% por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente", dijo Trump en su red Truth Social para aumentar la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

La advertencia de Trump llega después de que, según el medio digital estadounidense Axios, asegurara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación persa en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Teherán mantiene relaciones comerciales con varios países de la región, con Brasil como su principal socio regional en el intercambio de productos agrícolas y fertilizantes, y vínculos comerciales también con naciones como Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay.

Antes de este anuncio, Trump amenazó el fin de semana con una posible intervención militar en Irán debido a la represión en las protestas, en las que según grupos de derechos humanos han aumentado el número de muertos.

"Los ataques aéreos serían una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa para el comandante en jefe", comentó este lunes a periodistas la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Agregó sin embargo que Irán tiene abierto un canal diplomático con el enviado especial de Trump Steve Witkoff y lo que dice Teherán en privado es "bastante diferente" de lo que dice en declaraciones públicas.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

