El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó este lunes con recortar los sueldos a los controladores aéreos ausentes alegando enfermedad durante el actual cierre de Gobierno y prometió recomendar una bonificación de 10.000 dólares a los que han permanecido en sus puestos a pesar de no haber recibido pagos durante los 41 días de paralización federal.

"¡Todos los controladores aéreos deben volver al trabajo, YA! Quien no lo haga sufrirá una importante reducción de sueldo", escribió Trump en su red Truth Social, después del peor fin de semana para las operaciones aéreas en el país desde el inicio del cierre.

Este lunes, en el cuarto día de recortes en el tráfico aéreo estadounidense por la escasez de controladores, ya se han cancelado más de 1.600 vuelos y las demoras ya superan las 3.300. "Solo se pondrá peor", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Ante esta situación, Trump prometió en su mensaje una recompensa para aquellos profesionales que "no se tomaron NINGÚN DÍA LIBRE por la farsa del cierre demócrata del Gobierno".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Recomendaré una bonificación de 10.000 dólares por persona por su distinguido servicio a nuestro país", dijo el republicano, que responsabiliza a los demócratas por la paralización, la más larga de la historia estadounidense, con visos de un fin próximo después de que el Senado aprobara la víspera una medida temporal de financiación.

Según fuentes sindicales, algunos controladores se han visto forzados durante este tiempo sin recibir salarios a alegar baja por enfermedad para encontrar fuentes alternativas temporales de ingresos o cuidar de sus familias.

"Para aquellos que no hicieron más que quejarse y se tomaron días libres, a pesar de que todos sabían que se les pagaría COMPLETAMENTE en breve: NO ESTOY CONTENTO CON USTEDES", enfatizó Trump este lunes.

En su mensaje en Truth Social agregó que los ausentes tendrán, en su opinión, "una mancha negativa" en sus expedientes.

"Si desean dejar el servicio en un futuro próximo, no duden en hacerlo, ¡sin ningún tipo de pago ni indemnización! Serán rápidamente reemplazados por verdaderos patriotas, quienes harán un mejor trabajo con el equipo de última generación, el mejor del mundo, que estamos en proceso de adquirir", resaltó.

La actual crisis de controladores llegó a su pico ayer domingo, cuando se canceló más del límite del 10 % anunciado por la FAA, según la consultora de aviación Cirium.

La cercanía del festivo de Acción de Gracias a finales de mes, que marca una de las temporadas de viajes más ajetreadas del año, complicaría aún más la situación en los aeropuertos.

"El pasado fin de semana, los controladores aéreos garantizaron que más de 7,3 millones de pasajeros llegaran a tiempo. (…) Lo lograron a pesar de seguir operando con 3.800 controladores certificados menos de los que requiere el sistema", dijo este lunes el presidente de la Asociación Nacional de Controladores Aéreos, Nick Daniels.

Tras la aprobación en la Cámara Alta, la propuesta queda ahora en manos de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, que retomará funciones esta semana enfocada en reabrir el Gobierno con un acuerdo de financiación hasta el 30 de enero.

La Administración Federal de Aviación (FAA en inglés) anunció a partir del viernes pasado que reduciría hasta el 10 % el tráfico aéreo en el país para reducir la carga de las torres de control por la escasez de profesionales, que en muchos casos han tenido que buscar otros empleos temporales para pagar sus cuentas.

Daniels pidió al Congreso que acelere los procedimientos para aprobar el nuevo acuerdo, aunque advirtió que la nueva fecha límite propuesta del 30 de enero "se acerca rápidamente".