Wall Street cerró este lunes con sus principales indicadores en verde, impulsados por el avance de los legisladores hacia la reapertura del Gobierno de Estados Unidos a medida que crece la preocupación por los efectos del cierre en la economía.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió un 0,81 %, el S&P 500 un 1,54 % y el Nasdaq un notable 2,27 %, en paralelo a un descenso de la volatilidad en torno al 8 %, según el índice Vix, conocido como el "indicador del miedo".

El Senado de Estados Unidos consiguió aprobar ayer el voto de procedimiento que permite avanzar hacia un proyecto de ley que desbloquee fondos para reabrir el gobierno federal, tras un récord de 40 días cerrado por falta de acuerdo.

El acuerdo alcanzado, que todavía debe pasar por otros votos en el Senado y finalmente por la Cámara Baja, permitiría volver a pagar a los más de 650.000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir una nómina y el pago retroactivo.

Ese potencial acuerdo también permitiría financiar a los departamentos de Agricultura (encargado de los cupones alimentarios para los más pobres), Asuntos de Veteranos y otras agencias hasta el 30 de enero.

La perspectiva del desbloqueo abrió el apetito por el riesgo bursátil, y este favoreció a firmas tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), como Nvidia (5,8 %, AMD (4,5 %) o Micron (6,4 %), recientemente lastradas por sospechas de una burbuja.

La semana pasada, el sector tecnológico fue uno de los más perjudicados por la coyuntura económica y el temor a la burbuja, de manera que el índice Nasdaq perdió un 3 % acumulado, su peor registro desde abril.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,64 %, hasta 60,13 dólares el barril, al imponerse el optimismo por la posible reapertura del Gobierno, que favorecería la demanda, en un momento de temor por el exceso de oferta.