El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos".

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría “pronto” dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro".

"Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró.

Trump reiteró, sin presentar pruebas, su acusación de que el Gobierno de Maduro está inundando a Estados Unidos de drogas y criminales provenientes de las cárceles venezolanas.

Sus declaraciones se producen en medio del incremento de la tensión con Caracas por la orden de Trump de bloquear la entrada y salida de Venezuela de buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

En la rueda de prensa, Trump dijo que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del buque confiscado el pasado 10 de diciembre.

"Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también".

También, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto.

Hasta ahora, el objetivo oficial de la estrategia del Gobierno estadounidense hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los "derechos petroleros" de las empresas estadounidenses, pero no habla abiertamente de deponer a Maduro.

Estados Unidos afirmó el domingo que mantiene una "persecución activa" para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, luego de que Trump anunciara un bloqueo a la entrada y salida de Venezuela de todos los buques sancionados.

El bloqueo petrolero fue ordenado tras meses de despliegue militar estadounidense en el Caribe, destinado a interceptar embarcaciones presuntamente cargadas de drogas que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, a quien acusa de liderar el llamado Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

Por su parte, Maduro ha acusado a Estados Unidos de piratería por la incautación de buques con crudo venezolano y ha anunciado acciones para que estos actos no queden impunes, entre ellas una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

También contra el presidente colombiano

Asumismo, definió a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "un alborotador" y advirtió que "más le vale andarse con cuidado", en lo que supone una nueva subida de tono.

Trump pronunció estas palabras en un evento celebrado en su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, en la que calificó a Petro como "nuevo líder de Colombia" pese a que resultó elegido en 2022 y a que le quedan apenas unos ochos meses para dejar la presidencia del país.

"Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado", explicó el magnate inmobiliario durante el evento.

El republicano volvió a insistir en que Colombia tiene tres fábricas de cocaína que luego se envía a EE.UU.

"Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido", afirmó Trump.

Las palabras del presidente estadounidense, que ha llegado a decir que Petro es un "líder del narcotráfico" que fomenta la producción de cocaína en su país, se produjeron durante un acto en el que se anunció que EE.UU. construirá nuevos buques de guerra, los primeros de una clase que será bautizada como "Clase Trump".

El anuncio sobre estos nuevos navíos de guerra llega una semana después de que el mandatario ordenara confiscar todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela para estrangular la llamada "flota fantasma" y la industria del crudo, la principal del país caribeño.

Desde el 10 de diciembre, Estados Unidos, valiéndose de su gran contingente fuerza militar desplegado en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico, ha detenido dos petroleros relacionados con el transporte de crudo venezolano, una contundente maniobra de presión para tratar de forzar la salida de Maduro de Venezuela.

Horas antes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Maduro "tiene que salir" del poder.

Kristi Noem / Getty images via AFP

"No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse", dijo Noem a la cadena Fox News sobre los operativos militares contra el narcotráfico y barcos petroleros sancionados.

Donald Trump anunció a comienzos de mes el bloqueo de los "buques petroleros sancionados" que zarpan desde y hacia Venezuela. Hasta ahora, fuerzas militares estadounidenses han capturado dos barcos y perseguido un tercero.

Washington ha aumentado la presión sobre Maduro, a quien acusa de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo "narcoterrorista", y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que permita su captura.

Estados Unidos también desplegó una enorme flotilla de buques de guerra en el Caribe, incluyendo al portaaviones más grande del mundo. En las últimas semanas, aeronaves militares han volado sobre aguas cercanas a las costas venezolanas.

El Ejército de Estados Unidos también ha realizado una serie de ataques contra embarcaciones que supuestamente eran usadas para el tráfico de drogas en el Caribe y el Pacífico oriental. Ha destruido cerca de 30 naves y al menos 104 personas han muerto en los ataques.

El gobierno de Estados Unidos no ha entregado información concluyente sobre si dichas embarcaciones transportaban drogas.

La administración de Trump ha insistido en que busca frenar la entrada de drogas en Estados Unidos. Pero Susie Wiles, jefa de Gabinete de la Casa Blanca, dijo a la revista Vanity Fair que los bombardeos buscan presionar a Venezuela y aseguró que el presidente "quiere seguir volando barcos hasta que Maduro se rinda".