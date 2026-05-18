Testaferro de Maduro comparece ante tribunal de Miami por lavado de dinero

El empresario colombiano Alex Saab, señalado como principal operador financiero del chavismo madurista, enfrenta cargos de lavado de dinero y conspiración financiera ante un tribunal federal en Miami, con una pena máxima de 20 años de prisión.

El empresario colombiano de 54 años escuchó acusaciones de ser el principal testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro. Quedó detenido sin posibilidad de fianza hasta el 24 de junio.

Compareció este lunes ante un tribunal federal en Miami vestido con un overol marrón, apenas 48 horas después de aterrizar en el aeropuerto de Opa-locka escoltado por agentes de la DEA, tras ser deportado por el gobierno de Delcy Rodríguez.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusa formalmente de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas, y ocultamiento del origen de fondos —cargos que, de prosperar, podrían llevarlo a cumplir hasta 20 años de prisión federal.

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Los cargos: petróleo, alimentos y cuentas en bancos estadounidenses

La acusación formal del Departamento de Justicia detalla dos grandes ejes del esquema criminal atribuido a Saab.

El primero involucra el programa gubernamental CLAP —diseñado para distribuir cajas de alimentos subsidiados a familias venezolanas en situación de vulnerabilidad—, cuyos contratos de importación habrían sido convertidos en una fuente de enriquecimiento ilícito desde octubre de 2015.

El segundo eje se extiende en el tiempo y en el alcance: según el DOJ, "desde 2019 hasta al menos enero de 2026, la conspiración se expandió a medida que las sanciones económicas estadounidenses paralizaban las exportaciones venezolanas, especialmente el petróleo".

En otras palabras, el esquema no se limitó a los alimentos: también habría incluido las ganancias de la venta ilegal de crudo venezolano.

"Alex Saab presuntamente utilizó bancos estadounidenses para blanquear cientos de millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano destinado a los pobres y de las ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano", declaró el Fiscal General Adjunto Andrew Tysen Duva en un comunicado oficial.

El mecanismo: empresas fantasmas y facturas falsas

Según la acusación, el modus operandi era sistemático: en lugar de cumplir con los contratos de importación de alimentos, Saab y sus cómplices utilizaron empresas fantasmas, facturas fraudulentas, registros de envío falsificados y otros documentos fabricados, además de sobornos a funcionarios venezolanos, para desviar el dinero.

Las ganancias ilícitas se ocultaron mediante transferencias a través de cuentas bancarias en territorio estadounidense.

La audiencia: sin fianza y con fecha

La comparecencia de este lunes fue breve. La jueza Marty Fulgueira Elfenbein ordenó que Saab permanezca detenido sin posibilidad de fianza hasta el próximo 24 de junio, fecha en que se celebrará la próxima audiencia. El empresario no emitió declaraciones públicas al salir de la sala.

Saab no era un actor menor dentro del entramado económico del régimen. Nacido en Colombia y de origen libanés, se acercó al gobierno venezolano durante los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), tendió puentes entre la industria petrolera venezolana e Irán, y con el tiempo se convirtió en el gran articulador de las importaciones del Estado bajo Maduro.

Su nombre aparecía en contratos millonarios cuyos detalles nunca se hicieron públicos.

Un caso con historia: de la extradición al indulto y de vuelta al banquillo

Este no es el primer encuentro de Saab con la justicia estadounidense. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, cuando ya enfrentaba cargos similares de blanqueo de fondos —aunque el juicio nunca llegó a celebrarse.

El gobierno de Maduro calificó aquella extradición de "secuestro" y lo presentó ante la comunidad internacional como un "héroe" que había alimentado al pueblo venezolano en medio de las sanciones.

En 2023, durante la administración de Joe Biden (2021-2025), Washington accedió a liberarlo como parte de un intercambio por una decena de prisioneros retenidos en Venezuela.

Maduro lo recompensó nombrándolo ministro de Industria y Producción Nacional, y luego director de un centro de inversiones creado para atraer capital extranjero pese a las sanciones internacionales. Desde ese cargo, Saab se reunía con empresarios y funcionarios de otros países para cerrar negocios que nunca tuvieron transparencia pública.

La caída: de ministro a deportado en cuatro meses

El giro en su suerte llegó con la caída del propio Maduro. En enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con el arresto del mandatario venezolano. Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y, al mes de tomar el poder, destituyó a Saab de todas sus funciones.

Desde febrero circularon rumores sobre su detención, nunca confirmada formalmente. El sábado 16 de mayo, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME) anunció su deportación a Estados Unidos, alegando que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos" en ese país.

Este lunes, Rodríguez afirmó que la medida respondió a "intereses nacionales" de Venezuela.

Una Venezuela que negocia su sobrevivencia

La deportación de Saab no puede leerse de forma aislada. El gobierno de Rodríguez opera bajo una presión sostenida de Washington y necesita demostrar gestos concretos de cooperación para aliviar las sanciones que asfixian la economía venezolana.

Entregar a uno de los operadores más buscados por la justicia estadounidense es, en ese tablero, una ficha de negociación de primer orden.

Lo que queda por verse es si Saab —quien conoce en detalle los mecanismos financieros del chavismo, sus redes internacionales y los circuitos de evasión de sanciones petroleras— decidirá cooperar con los fiscales federales.

Su testimonio podría tener implicaciones que van mucho más allá de los contratos CLAP o del crudo venezolano.

Con informaciones de EFE y AFP

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