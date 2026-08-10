Un terremoto de magnitud 6.76 sacudió este lunes la región del Chocó, Colombia, a las 08:34 horas (UTC), generando alarma en las poblaciones locales y en departamentos vecinos. El movimiento telúrico, de considerable intensidad, fue percibido en amplias zonas del occidente colombiano y potencialmente en países limítrofes como Panamá y Ecuador.

Una zona de alta actividad sísmica

El departamento del Chocó se ubica sobre una de las franjas geológicas más complejas del continente americano: la zona de subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana, lo que convierte al Pacífico colombiano en un territorio con actividad sísmica permanente y elevada. Sismos de esta magnitud en la región tienen el potencial de generar daños estructurales, deslizamientos de tierra y, dependiendo de la profundidad del foco, alertas de tsunami en zonas costeras.

Primeras reacciones y evaluación de daños

Las autoridades colombianas, a través del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), activaron los protocolos de emergencia para evaluar el impacto en las comunidades afectadas. Dada la geografía del Chocó —una región de difícil acceso, con alta dispersión poblacional y comunidades afrodescendientes e indígenas en zonas remotas—, la evaluación completa de daños puede demorar horas.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) monitorea el evento para determinar si existe riesgo de olas en las costas del Pacífico colombiano y panameño.

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Qué significa este temblor de hoy

Un sismo de magnitud 6.76 es considerado fuerte según la escala de Richter y puede provocar:

Daños severos en construcciones no reforzadas

Deslizamientos en zonas montañosas y selváticas

Cortes en vías de acceso y servicios básicos

Pánico y evacuaciones espontáneas en centros urbanos

Las poblaciones más cercanas al epicentro, como Quibdó —capital del Chocó—, así como municipios costeros del Pacífico, son las de mayor riesgo inmediato.

Impacto en el Caribe

Aunque la distancia geográfica reduce el riesgo directo para República Dominicana y el resto del Caribe insular, las autoridades de gestión de riesgos de la región monitorean el evento de manera rutinaria ante la posibilidad de actividad sísmica inducida o alertas de tsunami en el mar Caribe.

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