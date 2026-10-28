La colisión de dos trenes de alta velocidad este miércoles a unos 150 kilómetros al sur de Madrid provocó al menos 64 fallecidos, informó el presidente de la región de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, donde se produjo el siniestro.

El gestor ferroviario Adif informó de que el accidente se produjo entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo, que cubre la ruta entre Madrid y Sevilla.

"Estamos hablando de (…) aproximadamente 64″ fallecidos, indicó García-Page. "Pero probablemente con tendencia a crecer aún más. Es una barbaridad", agregó.

Renfe subraya que está centrada en la evaluación de los daños personales y recabando información para conocer el alcance del accidente producido esta mañana en la provincia de Toledo entre un tren AVE y otro de Iryo.

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