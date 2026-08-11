Los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país. Los alcaldes colombianos reportaron además 165 edificaciones colapsadas por el sismo de magnitud 7,4 del lunes.
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Los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país. Los alcaldes colombianos reportaron además 165 edificaciones colapsadas por el sismo de magnitud 7,4 del lunes.
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