Al menos 169 personas murieron y más de 600 resultaron heridas en el terremoto que sacudió a Colombia, según un nuevo balance de la Asociación de alcaldes publicado este martes.

Los fallecidos se concentran en las ciudades de Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, en el oeste del país. Los alcaldes colombianos reportaron además 165 edificaciones colapsadas por el sismo de magnitud 7,4 del lunes.

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