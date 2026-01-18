Al menos siete personas han muerto, unas 25 se encuentran heridas graves y un número no precisado pueden seguir atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según informaron a EFE fuentes cercanas a la investigación.

El accidente se produjo cuando un tren de la empresa Iryo con dirección a Madrid descarriló apenas una hora después de salir de Málaga (sur) e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy de la estatal Renfe Alvia que realizaba el trayecto Madrid-Huelva, y que también descarriló.

De estos siete fallecidos, tres viajaban en un tren Alvia y dos en el Iryo que descarriló e invadió la vía contigua, mientras que por ahora se desconoce en que convoy viajaban los últimos dos muertos confirmados.

Al menos 156 fallecidos en accidentes de tren en España en lo que va de siglo

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), en el sur de España, este domingo -en el que al menos siete personas han muerto y 25 han resultado heridas- se suma a otros accidentes ferroviarios mortales ocurridos en España.

El descarrilamiento más grave ocurrido en lo que llevamos de siglo fue el del 24 julio de 2013. En ese accidente, 79 personas fallecieron y otras 143 resultaron heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol, en Galicia (noroeste), en la curva de A Grandeira, a unos 2 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela. El exceso de velocidad fue la causa del accidente.

A continuación se detallan los accidentes de tren con víctimas mortales en España a lo largo de este siglo:

3 de enero de 2001.- Doce personas muertas al arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.

3 de junio de 2003.- Diecinueve muertos y 38 heridos al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

9 de marzo de 2004.- Seis jóvenes muertos y otros tres heridos graves al ser arrollado el vehículo en el que circulaban por un tren en un paso a nivel sin barreras de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca.

7 de mayo de 2004.- Cinco personas muertas al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete).

21 de agosto de 2006.- Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

24 de junio de 2010.- Doce personas, en su mayoría jóvenes, mueren y catorce resultan heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan que tenía lugar en la playa.

24 de julio de 2013.- 79 personas fallecen y 143 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.

9 de septiembre de 2016.- Cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.

20 de noviembre de 2018.- Una persona muere y cinco resultan heridas leves al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 Manresa-Sant-Vicenç de Calders.

8 de febrero de 2019.- Un tren de cercanías y otro regional colisionan frontalmente en Castellgalí (Barcelona), causando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y heridas a un centenar de pasajeros, tres de ellos graves.

2 de junio de 2020.- Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecen en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara al vehículo, que se precipitó a la vía desde un paso a nivel, y descarrilara.

16 de mayo de 2022.- Muere el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves.

