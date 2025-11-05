La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que denunció al hombre que la acosó este martes mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital mexicana y que este fue detenido.

“Presenté la denuncia, una querella, que mandé por escrito a la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México y ya veré con ella, sin privilegios, para poder firmarla ante Ministerio Público”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum señaló que no fue consciente de lo que estaba pasando hasta que su equipo de seguridad apartó al hombre que iba “totalmente alcoholizado” y posteriormente cuando “veo los vídeos”.

Mientras realizaba este recorrido cerca del Palacio Nacional, el hombre, en un estado de embriaguez, se acercó a la presidenta e intentó besarla el cuello y abrazarla por la espalda.

Sheinbaum tenía previsto asistir a la primera reunión nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que decidió trasladarse a pie, ya que se encuentra a unas calles del Palacio.

Ante los cuestionamientos de por qué iba caminando, explicó que si realizaba ese mismo trayecto en automóvil tardaría veinte minutos y a pie serían “cinco minutos”.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie”, sentenció la jefa de Estado.

Por ello, anunció que revisarán si el acoso está categorizado como delito penal en todos los estados, además de lanzar una campaña centrada en “el respeto por la mujer en todos los sentidos”.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, lamentó Sheinbaum.

Así mismo, animó al resto de las mujeres que sufran algún tipo de acoso a denunciar estas cuestiones y no dejarlo pasar.

La presidenta expuso que no es la primera vez que sufre este delito y recordó cómo a los doce años sufrió acoso en el transporte público.

Sobre su protección, expresó que "no piensa reforzar la seguridad".

"No vamos a cambiar la manera en que vivimos. No podemos estar lejos de la gente. Eso sería negar de dónde venimos. Nuestros compañeros de ayudantía nos van a seguir apoyando, pero tenemos que estar cerca de la gente", reconoció la mandataria.

En México, el porcentaje de mujeres que han vivido acoso sexual, manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15,5 %, cinco veces mayor que el de los hombres, 3,2 %, según una encuesta de 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Más del 70 % de las mexicanas mayores de quince años han vivido al menos un tipo de violencia, como psicológica (52 %), física (35 %) o sexual (48 %), según datos del Inegi.

No obstante, organizaciones y autoridades estiman un subregistro o ‘cifra negra’ de más del 90 % por casos que no se denuncian.

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó este miércoles el acoso que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que hizo un llamado a "no normalizar ni minimizar" la violencia contra las mujeres en el país.

El pronunciamiento ocurre luego de que el martes un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la mandataria, cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros de Palacio Nacional, en la capital mexicana.

"La ONU en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida", expuso la organización en un mensaje en X.

Por separado, ONU Mujeres remarcó que "la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse" y señaló que "toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado".

Asimismo, expresó su respaldo al llamamiento que hizo el martes la Secretaría de las Mujeres de México de no "trivializar" este tipo de violencias, ni utilizarlas para ejercer revictimización.

La Secretaría de las Mujeres urgió en un comunicado "a que este acontecimiento no se instrumentalice para revictimizar a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia".

Esta mañana, Sheinbaum afirmó en su conferencia diaria que interpuso una denuncia contra el sujeto que la acosó, además de que espera una disculpa de los medios que difundieron fotografías de la agresión, tomadas de un video que se viralizó en las redes sociales.

La mandataria también rechazó la revictimización ejercida en su contra por figuras políticas opositoras que la acusan de "fabricar" la agresión para desviar la atención mediática por la violencia en Michoacán.

"Suena como cuando llega una mujer al Ministerio Público y le dicen, '¿por qué ibas con el vestido corto?'(…) ¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando, o cómo?", cuestionó.

Un día antes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente estado de ebriedad se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

A la condena por la agresión también se sumó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que señaló en un comunicado que "este hecho es un recordatorio doloroso" de que las mujeres, incluso en cargos de alta responsabilidad pública, siguen "enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia".

