El cierre del Gobierno en Estados Unidos cumple este miércoles 36 días sin visos de resolución en el Congreso, estableciendo un nuevo récord como la paralización federal más larga en la historia del país, mientras crece la inquietud ante la falta de fondos para programas sociales y el posible cierre de partes del espacio aéreo por escasez de personal.

Más de 42 millones de personas han dejado de recibir ayudas para la compra de alimentos del programa SNAP y las ausencias de los controladores aéreos, obligados a continuar trabajando sin sueldo, han causado retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos de todo el país.

"El obstruccionismo de los demócratas batirá el récord del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos", dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Republicanos y demócratas se culpan entre sí por la paralización, extendida la víspera después de que fallara en el Senado una medida republicana para financiar temporalmente el Gobierno mientras continúan las negociaciones.

La oposición condiciona su apoyo a la aprobación de más subsidios al programa sanitario Obamacare, mientras que la mayoría republicana —que controla ambas Cámaras del Congreso— los acusa sin base de querer beneficiar a indocumentados.

"El cierre es producto de la intransigencia del presidente, que se niega a negociar un presupuesto equilibrado y justo", afirmó el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien responsabilizó a Trump y a los republicanos por la parálisis.

"Los estadounidenses no deberían pagar el precio de un juego político que pone en riesgo la seguridad y los servicios esenciales del país", añadió.

El actual cierre supera al de 2019, cuando durante la anterior presidencia de Trump el Gobierno permaneció paralizado 35 días por un pulso con los demócratas sobre la financiación del muro fronterizo con México.

Entonces, más de 800.000 empleados federales se vieron obligados a trabajar sin sueldo o fueron suspendidos temporalmente, una situación que amenaza con repetirse si no se alcanza pronto un acuerdo presupuestario.