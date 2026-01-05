Se reportan tiroteos al inicio de la noche de este lunes en los alredeedores del palacio presidencial de Miraflores en Caracas, ráfagas cuyo origen se desconoce, según varios reportes en las redes sociales.

Extraoficialmente se cree que unos drones sobrevolaron el palacio de gobierno, cuya guardia presidencial abrió fuego por precaución, extremo por confirmarse.

Según Noticias Caracol de Colombia, país vecino a Venezuela, "los ministerios y sedes gubernamentales que se encuentran en el punto de los enfrentamientos (centro de Caracas) estarían siendo respectivamente evacuados".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Los negocios y espacios aledaños a la zona del intercambio de disparos fueron cerrados de emergencia, dejando incluso a clientes y habitantes de la zona encerrados en estos puntos mientras la situación mejora. Se desconoce, hasta el momento, el origen de estos drones", reportó esa emisora de Bogotá.

La Agencia AFP reportó a su vez que la situación duró poco y ya todo "está ya bajo control", según testigos y fuentes cercanas al gobierno que no identificó.

La Agencia EFE confirmó a su vez que ráfagas de disparos se escucharon en la noche de este lunes en los alrededores del Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, asimismo en base a testimonios de testigos.

"En redes sociales circularon de inmediato videos en lo que se escuchan los disparos, mientras que testigos aseguraron a EFE que en los alrededores se oía el paso de numerosos motoristas", precisó.

El incidente tiene lugar horas después de que la chavista Delcy Rodríguez jurara como presidenta encargada del país tras la captura, el pasado sábado, del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas y tres estados vecinos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más