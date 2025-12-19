El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, evitó responder este viernes si la Administración de Donald Trump busca sacar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela y afirmó que la estrategia es proteger "los intereses" de Estados Unidos.

"Tenemos a un régimen ilegítimo que coopera abiertamente con terroristas que amenazan la seguridad de Estados Unidos", dijo Rubio en una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado al ser preguntado si la estrategia de Washington es deponer al líder chavista.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que el objetivo del Gobierno estadounidenses "es la estabilidad y la seguridad regional" y "proteger los intereses de Estados Unidos".

Acusó al Gobierno de Maduro de cooperar con Irán, con Hizbulá y con el narcotráfico y dijo que el grupo armado colombiano Ejército Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC "operan abiertamente" en territorio venezolano.

"En eso nos estamos enfocando todo el tiempo porque es una amenaza al interés nacional de Estados Unidos. Ahora bien, ¿consideramos legítimo a Maduro? No", enfatizó.

Marco Rubio tampoco quiso opinar sobre si el Gobierno estadounidense necesita la autorización del Congreso para llevar a cabo ataques contra territorio venezolano.

"No ha pasado nada que nos obligue a solicitar la aprobación del Congreso", afirmó.

En una entrevista con NBC News publicada este viernes, Trump afirmó que no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela y se negó a confirmar si el objetivo final de su estrategia con Venezuela es derrocar a Maduro.

"Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe más que nadie", agregó el mandatario, quien mantuvo una llamada telefónica en noviembre con el líder chavista.

Trump ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos, una semana después de haber incautado un barco cargado con crudo cerca de las costas venezolanas.

Estados Unidos aumentó así la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega, tras meses de bombardeos a supuestas lanchas pertenecientes al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El hecho de que Trump no descarte una guerra supone un cambio significativo, ya que hizo campaña en contra de la participación de su país en conflictos extranjeros, alejándose así de la postura tradicional del Partido Republicano.

Sus bases lo han criticado por centrarse demasiado en la política exterior en lugar de en los problemas internos, como el aumento del coste de la vida.

Para que Estados Unidos pueda declarar la guerra se requiere la autorización del Congreso. El Partido Demócrata insiste en que Trump necesita el aval del Legislativo para los ataques contra las embarcaciones supuestamente cargadas con drogas.

EE.UU. no ve "serio" el llamado de Maduro a los militares de Colombia a unirse a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este viernes que no considera "algo serio" el llamado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los militares de Colombia para que se unan a Venezuela en caso de un ataque estadounidense.

"No, nosotros no lo vemos como algo serio en términos de involucrar a las Fuerzas Armadas de Colombia", respondió Rubio en español durante una rueda de prensa de fin de año en el Departamento de Estado.

En medio de las amenazas de una operación militar estadounidense en territorio venezolano, Maduro afirmó el miércoles que la colaboración entre los militares de ambos países es esencial para garantizar la paz y la estabilidad de la región.

"Le hago mi llamado, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien; los llamo a la unión perfecta con Venezuela para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países", afirmó Maduro en un discurso transmitido en cadena nacional.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que Nicolás Maduro no debe dar órdenes al Ejército colombiano

"No, él no tiene que dar órdenes a los militares", afirmó Petro, quien explicó que la relación entre los dos países solo puede construirse desde el respeto mutuo.

"Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes a otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden dar órdenes al Ejército de Colombia", remarcó Petro.

La Administración de Donald Trump ha desplegado en el mar Caribe un operativo militar sin precedentes bajo el argumento de combatir el narcotráfico y amenaza con atacar en territorio venezolano, donde acusa al Gobierno de Maduro de liderar el Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente.

